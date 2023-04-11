Невпізнанний Євген Клопотенко показався без кучерів та фірмових вусів

Ресторатор показав, який він мав вигляд 12 років тому.
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився архівним контентом.
У своєму Instagram знаменитість опублікував знімок, який був зроблений 2011 року. На фото кухаря просто не впізнати. Євген тоді мав коротку зачіску, а свої кучері він зістригав. Також Клопотенко ще не встиг відростити фірмові вуса, завдяки яким його зараз всі впізнають.
"Як вам фото від 2011 року?" – поцікавився в користувачів Євген.
Підписники ресторатора були просто приголомшені, адже Клопотенка було просто не впізнати. Однак знайомі кухаря відмітили, що він майже не змінився.
- Ех, кучері тебе зробили
- Це ви на фото? Не впізнати!
- Женя! Ти з університету не змінився.
Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розсекретив, які українські страви готує для світових лідерів у потягах. Зокрема, для них розробили спеціальне меню.
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