Невпізнанний Євген Клопотенко показався без кучерів та фірмових вусів

Ресторатор показав, який він мав вигляд 12 років тому.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився архівним контентом.

У своєму Instagram знаменитість опублікував знімок, який був зроблений 2011 року. На фото кухаря просто не впізнати. Євген тоді мав коротку зачіску, а свої кучері він зістригав. Також Клопотенко ще не встиг відростити фірмові вуса, завдяки яким його зараз всі впізнають.

"Як вам фото від 2011 року?" – поцікавився в користувачів Євген.

Євген Клопотенко, 2011 рік / Фото: klopotenko.com

Підписники ресторатора були просто приголомшені, адже Клопотенка було просто не впізнати. Однак знайомі кухаря відмітили, що він майже не змінився.

Ех, кучері тебе зробили

Це ви на фото? Не впізнати!

Женя! Ти з університету не змінився.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розсекретив, які українські страви готує для світових лідерів у потягах. Зокрема, для них розробили спеціальне меню.

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