ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2565
Час на прочитання
1 хв

Невпізнанний Ігор Ласточкін на свіжому фото приголомшив змінами у зовнішньому вигляді

Комік, який служить в лавах ЗСУ, вперше за тривалий час вийшов на зв’язок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін / © прес-служба каналу "1+1"

Український гуморист Ігор Ласточкін, який від 2025 року також є військовослужбовцем, приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.

Комік після мобілізації до лав ЗСУ уникає публічності. Однак нещодавно він вперше за тривалий час вийшов на зв’язок. Зокрема, Ігор Ласточкін в Instagram-stories опублікував своє свіже фото та просто приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.

На знімку гуморист їхав за кермом в авто. Ігор Ласточкін був одягнений у чорний гольф та масивні сонцезахисні окуляри. При цьому шоумен відростив густу бороду. До речі, у волоссі коміка вже видніється сивина.

«Окулі з „Аврори“ за 170 грн, і ти одразу інстаРембо», — не стримався та пожартував шоумен.

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Зазначимо, у лютому 2025 року стало відомо, що Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ. Про це гуморист повідомив у стриманому дописі, зазначивши, що «складні часи народжують сильних людей». Згодом стало відомо, що комік служить у 93-й окремій механізованій бригаді.

Нагадаємо, нещодавно переможець «Х-Фактора» Олександр Порядинський повідомив про вступ до лав ЗСУ. Співак вже показав перше фото зі своєї служби.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2565
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie