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- Гламур
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Невпізнанний Ігор Ласточкін на свіжому фото приголомшив змінами у зовнішньому вигляді
Комік, який служить в лавах ЗСУ, вперше за тривалий час вийшов на зв’язок.
Український гуморист Ігор Ласточкін, який від 2025 року також є військовослужбовцем, приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.
Комік після мобілізації до лав ЗСУ уникає публічності. Однак нещодавно він вперше за тривалий час вийшов на зв’язок. Зокрема, Ігор Ласточкін в Instagram-stories опублікував своє свіже фото та просто приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.
На знімку гуморист їхав за кермом в авто. Ігор Ласточкін був одягнений у чорний гольф та масивні сонцезахисні окуляри. При цьому шоумен відростив густу бороду. До речі, у волоссі коміка вже видніється сивина.
«Окулі з „Аврори“ за 170 грн, і ти одразу інстаРембо», — не стримався та пожартував шоумен.
Зазначимо, у лютому 2025 року стало відомо, що Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ. Про це гуморист повідомив у стриманому дописі, зазначивши, що «складні часи народжують сильних людей». Згодом стало відомо, що комік служить у 93-й окремій механізованій бригаді.
Нагадаємо, нещодавно переможець «Х-Фактора» Олександр Порядинський повідомив про вступ до лав ЗСУ. Співак вже показав перше фото зі своєї служби.