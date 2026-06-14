Невпізнанний Ігор Ласточкін на свіжому фото приголомшив змінами у зовнішньому вигляді

Ігор Ласточкін / © прес-служба каналу "1+1"

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Український гуморист Ігор Ласточкін, який від 2025 року також є військовослужбовцем, приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.

Комік після мобілізації до лав ЗСУ уникає публічності. Однак нещодавно він вперше за тривалий час вийшов на зв’язок. Зокрема, Ігор Ласточкін в Instagram-stories опублікував своє свіже фото та просто приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.

На знімку гуморист їхав за кермом в авто. Ігор Ласточкін був одягнений у чорний гольф та масивні сонцезахисні окуляри. При цьому шоумен відростив густу бороду. До речі, у волоссі коміка вже видніється сивина.

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«Окулі з „Аврори“ за 170 грн, і ти одразу інстаРембо», — не стримався та пожартував шоумен.

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Зазначимо, у лютому 2025 року стало відомо, що Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ. Про це гуморист повідомив у стриманому дописі, зазначивши, що «складні часи народжують сильних людей». Згодом стало відомо, що комік служить у 93-й окремій механізованій бригаді.

Нагадаємо, нещодавно переможець «Х-Фактора» Олександр Порядинський повідомив про вступ до лав ЗСУ. Співак вже показав перше фото зі своєї служби.

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