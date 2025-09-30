Невпізнанний Пономарьов показав своє фото 25-річної давнини: який вигляд мав співак в юності

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український співак Олександр Пономарьов показав своє архівне фото 25-річної давнини.

Чорно-білим знімком артист поділився в Instagram. Виконавець, якого просто не впізнати, позував перед об'єктивом фотокамери в сорочці та з коротким волоссям, пофарбованим у світлий колір. Світлина була зроблена на початку 2000-х років. Тож, Олександру Пономарьову тоді було близько 27 років. На знімку можна розгледіти, який вигляд співак мав у юності.

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Окрім того, Олександр Пономарьов висловився про культуру водіння. Виконавець говорить, що взяв собі за правило пропускати інших водіїв під час руху. Артист зробив для себе висновок, що це заряджає позитивною енергією, адже відчувається вдячність від інших учасників дорожнього руху.

"Тільки-но мене просять — одразу пропускаю. Уявляю, що в тій машині їдуть мої друзі чи рідні. І так стає трохи простіше дати дорогу. І знаєте, це зовсім інше відчуття. У спину до тебе летять не прокльони, а вдячність. Ти просто відчуваєш цю позитивну енергію. І від того їхати стає легше й радісніше. І ще, я не помітив втрати часу!" – говорить артист.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов засвітився з коханою. Також артист в коментарі ТСН.ua розповів, як отримував мішки листів від шанувальниць.