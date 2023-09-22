Невпізнавана Оля Полякова провалилася у воронку від авіабомби у кліпі від Бадоєва, яким довела до сліз

У цьому відео кліпмейкер хотів передати відчуття самотності жінки, яка чекає коханого з війни.

Українська співачка Оля Полякова випустила нову потужну ліричну композицію "У твоїх обіймах" авторки Ольги Бажани.

Разом з прем'єрою зірка представила й не менш емоційний кліп до неї, який зняв режисер Алан Бадоєв. Для кліпмейкера ця робота стала першими зніманнями від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нова робота Бадоєва виконана у мінімалістичному стилі й сповнена драматичного символізму.

"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…" - написав Алан Бадоєв у своєму Instagram, анонсуючи вихід цієї роботи.

На початку кліпу глядач бачить тендітну Полякову на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки, не жаліючи сил, намагається вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.

Порожнє ліжко в кліпі є алегорією на самотність української жінки, яку з чоловіком розлучила війна. Історія покликана надихнути не лише українок, які чекають своїх чоловіків з війни, але й самих військових, які завжди мають пам'ятати, що без них життя коханих людей перетворюється на пустелю.

Пісня "У твоїх обіймах", як і нова відеоробота Полякової, демонструють ті зміни, які відбулись у творчості та образі самої артистки. Її імідж став більш виваженим, а пісні набули глибинних сенсів.

"Історія про сновидіння української жінки народилася миттєво. Сьогодні багато хто чекає на своїх чоловіків з фронту. Я переконаний, що уві сні вони зустрічаються з ними, шукають їх на полі бою, подумки стають ангелами-охоронцями своїх коханих. Я Олю одразу попередив, що це буде дуже складний кліп, як емоційно, так і фізично. Усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним", - розповідає про роботу Бадоєв.

Оля Полякова, кліп "У твоїх обіймах"

Оля Полякова, кліп "У твоїх обіймах"

Знімання відбувалися влітку під Києвом. Спеціально для нової відеороботи режисерська команда викопала в полі велику вирву у вигляді воронки від авіабомби. Попри складні режисерські задачі, Полякова самостійно виконувала всі трюки в кадрі. Через що тіло артистки було вкрите порізами та синцями.

Оля Полякова, кліп "У твоїх обіймах"

Оля Полякова, кліп "У твоїх обіймах"

Нагадаємо, днями Оля Полякова пояснила, чому її старша донька Маша повернулася з Лодона, де навчалася. Артистка розповіла, що її донька продовжить навчання у Києві.

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