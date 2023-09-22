Невпізнавана Оля Полякова провалилася у воронку від авіабомби у кліпі від Бадоєва, яким довела до сліз

У цьому відео кліпмейкер хотів передати відчуття самотності жінки, яка чекає коханого з війни.
Українська співачка Оля Полякова випустила нову потужну ліричну композицію "У твоїх обіймах" авторки Ольги Бажани.
Разом з прем'єрою зірка представила й не менш емоційний кліп до неї, який зняв режисер Алан Бадоєв. Для кліпмейкера ця робота стала першими зніманнями від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нова робота Бадоєва виконана у мінімалістичному стилі й сповнена драматичного символізму.
"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…" - написав Алан Бадоєв у своєму Instagram, анонсуючи вихід цієї роботи.
На початку кліпу глядач бачить тендітну Полякову на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки, не жаліючи сил, намагається вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.
Порожнє ліжко в кліпі є алегорією на самотність української жінки, яку з чоловіком розлучила війна. Історія покликана надихнути не лише українок, які чекають своїх чоловіків з війни, але й самих військових, які завжди мають пам'ятати, що без них життя коханих людей перетворюється на пустелю.
Пісня "У твоїх обіймах", як і нова відеоробота Полякової, демонструють ті зміни, які відбулись у творчості та образі самої артистки. Її імідж став більш виваженим, а пісні набули глибинних сенсів.
"Історія про сновидіння української жінки народилася миттєво. Сьогодні багато хто чекає на своїх чоловіків з фронту. Я переконаний, що уві сні вони зустрічаються з ними, шукають їх на полі бою, подумки стають ангелами-охоронцями своїх коханих. Я Олю одразу попередив, що це буде дуже складний кліп, як емоційно, так і фізично. Усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним", - розповідає про роботу Бадоєв.
Знімання відбувалися влітку під Києвом. Спеціально для нової відеороботи режисерська команда викопала в полі велику вирву у вигляді воронки від авіабомби. Попри складні режисерські задачі, Полякова самостійно виконувала всі трюки в кадрі. Через що тіло артистки було вкрите порізами та синцями.
Нагадаємо, днями Оля Полякова пояснила, чому її старша донька Маша повернулася з Лодона, де навчалася. Артистка розповіла, що її донька продовжить навчання у Києві.
Читайте також: