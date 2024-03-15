Невпізнаваний Артем Пивоваров з вусами і довгим русявим волоссям здивував зміною іміджу

У межах авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" співак Артем Пивоваров створив гурт "The Вуса".

Пісня "О Панно" за віршем Павла Тичини стала першою роботою у виконанні новоствореного бенду, до складу якого увійшли "Леви на джипі", Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов.

Ідея зробити щось разом у хлопців виникла давно. Маючи намір створити дещо масштабне і яскраве, Артем запропонував музичну колаборацію, що відкрила новий напрям в культурному проєкті "Твої вірші, мої ноти".

Ця робота відрізняється від всіх попередніх, випущених у межах проєкту, підходом та подачею. Вона заряджена позитивом та покликана дарувати гарний настрій, що надзвичайно важливо зараз, коли світлої енергії дуже бракує. Візуалізація "О Панно" – своєрідний короткометражний фільм, який кожен може трактувати по-своєму.

Гурт "The Вуса"

Цей яскравий витвір уяви, сповнений гумору, повертає до часів "вусатого фанку" — важливої сторінки в історії української музики, коли попри інформаційний вакуум талановиті українці стежили за світовими трендами та вдало інтегрували їх в українську культуру. Ще однією суттєвою відмінністю цієї роботи є те, що вперше за час існування проєкту "Твої вірші, мої ноти" кліп буде представлено з додаванням кольорів.

Учасники "The Вуса" поставилися до процесу відповідально та розкрили свої акторські здібності на повну, в чому можна переконатися, переглянувши відео. До прикладу, Валік з "Левів на джипі" вперше сів за барабани і заграв після невеличкого майстер-класу від Пивоварова перед початком знімань, а оригінальні танці Артема – не що інше, як суцільна імпровізація.

Гурт "The Вуса"

Гурт "The Вуса"

Гурт "The Вуса"

Гурт "The Вуса"

Творча співпраця Артема Пивоварова, "Левів на джипі", Олексія Дурнєва і Марка Куцевалова не обмежилася розважальним характером. Кожен з учасників цієї колаборації ані на хвилину не забуває про необхідність підтримувати військових, що боронять нашу країну, і ця робота не є винятком. Тому в день прем’єри буде проведено спільний стрім, під час якого буде зібрано велику суму на допомогу нашим захисникам і захисницям. Долучитися до збору можна тут.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров емоційно відповів фанам, які на концертах дорікають йому за часті розповіді про війну в Україні.

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