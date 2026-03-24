Невиліковно хвора Селін Діон після тривалої паузи неочікувано повертається на сцену
Легендарна співачка оголосила концерти, що відбудуться вже цього року.
Культова співачка Селін Діон готується до повернення на сцену після тривалої паузи, а її паризькі концерти знову опинилися в центрі уваги.
Очікується, що виступи відбудуться на «Paris La Défense Arena» — одній із найбільших концертних арен Європи. За попередніми даними від Variety, концерти проходитимуть двічі на тиждень протягом вересня та жовтня. У місті вже почали з’являтися постери з назвами хітів Діон. Хоча менеджмент артистки поки офіційно не підтвердив дати, підготовчі сигнали свідчать про масштабну організацію події.
Виступи на цьому ж майданчику планувалися ще 2020 року, однак через пандемію їх довелося відкласти. Пізніше на плани артистки вплинув і стан здоров’я: 2022-го вона повідомила про діагноз — синдром ригідної людини, рідкісне захворювання, що супроводжується сильними м’язовими спазмами.
Попри складний період, 2024 року Селін Діон все ж повернулася на велику сцену — вона виступила на відкритті Олімпійських ігор у Парижі, виконавши пісню з репертуару Едіт Піаф. Її поява стала одним із найобговорюваніших моментів церемонії.
Того ж року вийшов документальний фільм «Я — Селін Діон», де артистка відверто розповіла про боротьбу з хворобою та свій шлях до відновлення.
