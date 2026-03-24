Невиліковно хвора Селін Діон після тривалої паузи неочікувано повертається на сцену

Легендарна співачка оголосила концерти, що відбудуться вже цього року.

Анастасія Гребешко
Селін Діон

Селін Діон / © Associated Press

Культова співачка Селін Діон готується до повернення на сцену після тривалої паузи, а її паризькі концерти знову опинилися в центрі уваги.

Очікується, що виступи відбудуться на «Paris La Défense Arena» — одній із найбільших концертних арен Європи. За попередніми даними від Variety, концерти проходитимуть двічі на тиждень протягом вересня та жовтня. У місті вже почали з’являтися постери з назвами хітів Діон. Хоча менеджмент артистки поки офіційно не підтвердив дати, підготовчі сигнали свідчать про масштабну організацію події.

Селін Діон / © instagram.com/celinedion

Виступи на цьому ж майданчику планувалися ще 2020 року, однак через пандемію їх довелося відкласти. Пізніше на плани артистки вплинув і стан здоров’я: 2022-го вона повідомила про діагноз — синдром ригідної людини, рідкісне захворювання, що супроводжується сильними м’язовими спазмами.

Попри складний період, 2024 року Селін Діон все ж повернулася на велику сцену — вона виступила на відкритті Олімпійських ігор у Парижі, виконавши пісню з репертуару Едіт Піаф. Її поява стала одним із найобговорюваніших моментів церемонії.

Того ж року вийшов документальний фільм «Я — Селін Діон», де артистка відверто розповіла про боротьбу з хворобою та свій шлях до відновлення.

Нагадаємо, нещодавно вдова соліста «ADAM» зізналася, чи повернеться на сцену після втрати.

