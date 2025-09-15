Невиліковно хворий син Валерія Харчишина здобуває освіту: яка майбутня професія в 17-річного Євгена

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про освіту 17-річного сина.

Євген страждає від серйозного нейропсихіатричного захворювання, яке є невиліковним. Тим не менш, юнак намагається здобути освіту. В інтерв'ю Аліні Доротюк Валерій Харчишин розповів, що їм вдалося знайти заклад, де Євген має змогу навчатися. Син музиканта здобуває прикладну професію. Юнак буде кулінаром. Валерій Харчишин також зізнається, що хотів би для сина більш творчу професію. Ба більше, в Євгена навіть є хист до цього, однак навчання у подібних закладах поки що не є можливим.

"Він вже навчається. Знайшли такий заклад…Це прикладна професія, яку він здобуватиме протягом трьох років. Чому не якась інтелектуальна, творча – бо немає таких закладів. Я б хотів, щоб він міг навчатися, наприклад, у консерваторії. Але тяги в нього не було до музики, а потім ми займалися його здоров'ям. Ця тяга є зараз, у хлопця є слух, він цікавиться музикою, знає дуже багато. Він мав би бути взуттярем, але буде кулінаром", - поділився артист.

Валерій Харчишин

До речі, Валерій Харчишин говорить, що від літа цього року набагато більше часу проводить із сином. Вони зустрічаються майже щодня. Ба більше, співак навіть їздив із сином на відпочинок.

"Я з ним відпочивав, нещодавно повернувся з відпочинку, який тривав протягом 8-9 днів. Зараз ми бачимося по пів дня майже щодня. Не так, як це було до цього літа. Зараз набагато частіше", - додав артист.

Зазначимо, син Валерія Харчишина страждає від нейропсихіатричного захворювання, що розвинулося внаслідок стрептококової інфекції, яка спричинила автоімунну реакцію та ураження головного мозку. Цей стан проявляється комплексом симптомів, включаючи синдром Туретта, ознаки біполярного розладу та шизофренії, порушення сну, агресію та нав'язливі стани. Хвороба сина музиканта не є виліковною.

