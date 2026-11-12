"Невимовно цинічно": чоловік Федишин розніс заяву медзакладу та показав відео лікарні після трагедії

Ірина Федишин і її чоловік

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Чоловік співачки Ірини Федишин Віталій Човник розкритикував офіційну відповідь медзакладу у Львові на ситуацію з втратою їхньої доньки та поділився подробицями, які, за його словами, викликали в нього особливе обурення.

Після оприлюднення заяви медичного закладу Віталій залишився незадоволеним поясненнями керівництва. Установа повідомила про кадрові рішення та майбутні зміни в роботі. Зокрема, йшлося про наміри забезпечити цілодобову УЗД-діагностику й додаткове навчання персоналу. Однак чоловік артистки поцікавився, чому таких заходів не запровадили раніше. Він також порушив питання відповідальності за недоліки в роботі медиків. А згодом розповів про ще один епізод, який, як стверджує, його глибоко вразив.

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«Але залишається головне запитання: хто понесе відповідальність за недоліки, які призвели до трагедії, за недоліки, які ви обіцяєте виправити?» — написав Човник в Instagram.

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Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

За словами Віталія, він звернув увагу на відео, яке, як він стверджує, директорка медзакладу опублікувала наступного дня після смерті їхньої дитини. У ролику нібито йшлося про розіграш безкоштовного УЗД для вагітних, які перебувають на обліку в установі. Чоловік сприйняв таку публікацію особливо болісно. Адже, за його словами, у ніч, коли його дружина перебувала в критичному стані, чергового спеціаліста з ультразвукової діагностики в медзакладі не було.

«Боляче. Цинічно. Невимовно цинічно», — емоційно відреагував він.

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Віталій також звернув увагу на те, що, на його думку, можливість організовувати розіграші медичних послуг не узгоджується з ситуацією, про яку він розповідає. Чоловік наголосив на важливості доступу до УЗД у невідкладних випадках та поставив керівництву установи відповідне запитання.

«Чому ви знаходили можливість розігрувати безкоштовне УЗД, але не забезпечили доступність невідкладної УЗД-діагностики вночі, коли вона була потрібна пацієнтці?» — звернувся він до представників медзакладу.

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Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Нагадаємо, у жовтні Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник пережили втрату доньки, яка померла на 35-му тижні вагітності. Після трагедії співачка зіткнулася з важкими ускладненнями, внаслідок яких їй видалили матку. Згодом Віталій публічно розповів про обставини пережитого родиною та висловив претензії до дій медичного персоналу. За результатами перевірки МОЗ у роботі медзакладу також виявили низку порушень. Лікарня відреагувала.

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