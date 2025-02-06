"Невже Леся Нікітюк": у Мережі припустили, хто став новою ведучою шоу "Я люблю Україну"

Телеканал ТЕТ готує новий сезон свого флагманського шоу "Я люблю Україну".

У п'ятому сезоні проєкту відбудуться великі зміни – замість акторки Ксенії Мішної з'явиться нова ведуча. Її ім'я команда оголосить зовсім скоро, а поки інтригує глядачів підказками від капітанів і творців програми.

Якщо Олександр Педан підкреслює самоіронічність нової ведучої, молодість і красу, то Юрій Ткач натякає, що це не нова зірка, а вже улюблениця аудиторії. "Вона щира, позитивна, яскрава дівчина. Я впевнений, що з нею шоу "Я люблю Україну" підкорить ще більше сердець", – зазначив капітан.

Натомість команда проєкту "Я люблю Україну" підкреслює: "Наша нова ведуча – це ураган позитиву. З її харизмою та усмішкою наше шоу стане яскравішим і теплішим".

Шоу "Я люблю Україну"

Раніше телеканал ТЕТ анонсував, що нова ведуча – не співачка, але її голос заслуговує на бурхливі оплески, а шоу "Я люблю Україну" для неї абсолютно нова пригода, його учасницею вона ще не була. З огляду на це в соцмережах каналу десятки здогадок, хто ж очолить проєкт замість Ксенії Мішиної. Найпопулярніші версії – зірка серіалу "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька та ведуча Леся Нікітюк. У коментарях посилаються на те, що напередодні Нікітюк оголосила про вихід із популярного розважального шоу, де працювала шість років.

Уже незабаром телеканал ТЕТ офіційно представить нову ведучу та поверне улюблену сімейну традицію – збиратиме родини щонеділі за переглядом прем'єрних випусків шоу "Я люблю Україну".

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