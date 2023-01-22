Неймовірні теорії змов про зірок: Емінема замінили клоном, а Майлі Сайрус – вбили

Подробицями життя знаменитостей цікавляться тисячі фанів. Часом про зірок з'являється чимало пліток. Однак деякі йдуть далі та вигадують різні теорії змов.

Конспірологи чого тільки не стверджують. Як йдеться у ЖВЛ, деяким приписують заміну клонами, деяких ховають живцем, а деяких звинувачують у належності до таємничих товариств, які керують світом.

Тож, пропонуємо переглянути найдивніші теорії змов, головними героями яких є знаменитості.

Авріл Лавін

У Мережі від початку 2010-х років почали ширитися плітки, що нібито справжня американська співачка Авріл Лавін мертва, а її замінила двійниця - Меліса Ванделла, яка неабияк схожа на співачку.

Авріл Лавін тоді і зараз

Згідно з теорією змови, артистка померла ще 2003 року. Вона нібито боролася від тяжкої депресії, однак не змогла з нею впоратися та покінчила життя самогубством. Продюсери не хотіли втрачати шалений прибуток, адже на той час Лавін була неабияк популярною, тому її просто замінили на двійницю Мелісу Ванделлу.

Підтвердження такої теорії було те, що нібито Меліса виступала вже на концерті замість Лавін, коли у тієї був нервовий зрив. Ба більше, фани порівнювали зовнішність їхньої кумирки та знайшли відмінності у родимках, формі носа та розрізі очей.

Порівняння зовнішності Авріл Лавін

Плітки були настільки популярними, що їх прокоментувала сама Лавін. Вона зазначила, що це просто "безглузді плітки". Зовнішність виконавиці могла змінитися просто через те, що вона подорослішала, користувалася фотошопом та робила пластичні операції.

Майлі Сайрус

Конспірологи поховали живцем і популярну американську співачку Майлі Сайрус. Існує дві теорії "загибелі" виконавиці. Перша стверджує, що вона померла від передозування наркотиками 2010 року. Тим часом інша теорія ще більш шалена. Конспірологи стверджують, що Майлі вбили на замовлення Disney. Нібито Сайрус псувала репутацію компанії, коли після знімань серіалу "Ханна Монтана" пішла у "відрив".

Майлі Сайрус / Фото: instagram.com/mileycyrus

Та це ще не все. Знаменитості приписували те, що вона є спецагентом адміністрації Барака Обами. Нібито виконавиця своїми публічними епатажними витівками відвертала увагу від диктаторських рішень експрезидента.

Майлі Сайрус

Емінем

Дісталося від конспірологів й американському реперу Емінему. Згідно з теорією змови, на сцені виступає не справжній артист, а його клон. Емінема нібито 2006 року підмінили таємничі ілюмінати через те, що він відмовився на них працювати.

Емінем / Фото: Associated Press

Така теорія зародилася через те, що деякі помітили, що стиль творчості музиканта змінився. Також конспірологи звернули увагу на зміни у зовнішності Емінема і подекуди неприродний вираз його обличчя. Зокрема, 2013 року на одному з інтерв'ю артист повернувся до камери, аби звернутися до глядачів, і "завис".

Емінем

Бейонсе і Jay-Z

Знамените подружжя, як переконані конспірологи, взагалі є лідерами ілюмінатів. Про належність до таємничого товариства артисти нібито натякають різними жестами. Конспірологи помітили, як Бейонсе склала з пальців три шестірки, хоча більшість просто переконана, що виконавиця показала жест згоди.

Бейонсе і Jay-Z

Також прихильники теорій змов помітили прямий доказ того, що співачка одна з ілюмінатів, коли та на своєму концерті склала пальці у трикутник.

Бейонсе

Конспірологи звернули увагу й на ім'я доньки Бейонсе і Jay-Z, яку звуть Блю Айві. Фанатики переконані, що це абревіатура, яка нібито розшифровується, як "народжена, щоб слугувати злу, наймолодша з ілюмінатів".

Донька Бейонсе і Jay-Z

Артистка відповіла на ці плітки піснею Formation, в якій вона назвала "конспірологів дурними хейтерами, які розповсюджують маячню".

Мадонна

Американській виконавиці, мабуть, чи не найбільше серед зірок діставалося від конспірологів. Згідно з теоріями змов, Мадонна і входить до таємничого товариства ілюмінатів, і відноситься до сатаністів.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Тим часом виконавицю ці плітки зовсім не бентежать, а навпаки – забавляють. Вона навіть підіграє конспірологам. Також виконавиця випустила трек, під назвою Illuminati, де фактично висміяла авторів теорій змов.

Також знаменитість якось прокоментувала те, що їй приписують членство у товаристві ілюмінатів. Артистка зазначила, що їй це лестить. Мадонна говорить, що знає, хто такі ілюмінати За словами артистки, серед сучасних зірок їх точно немає.

Майкл Джексон живий, а в Емінема є клон? Неймовірно переконливі теорії про зірок!

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