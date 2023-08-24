Незалежність, яку ми виборюємо: Марта Липчей представила кліп на новий сингл «Не забувай»

Поп-рок співачка Марта Липчей представила новий сингл «Не забувай» та кіновізуалізацію на нього. Премʼєра пісні відбулася в студії «ТСН» під час спеціального ефіру до Дня Незалежності України.

«Не забувай» закликає пам’ятати, якою високою ціною нам дається наша незалежність.

«Цією піснею я хочу ще раз нагадати, що ми є творцями власного майбутнього. Все в наших руках. Україна має глибоке коріння, нам у спадок дісталась непроста, але велична історія, найкраща в світі земля та неймовірна сила духу. Як би хто не намагався стерти нашу державність, стерти українців з лиця землі — нікому і ніколи це не вдавалося. «Не забувай» — про прагнення і жагу жити у вільній країні. І допоки ми боремося, стоїмо на своїй землі — наше право на самовизначення належить нам. Я уявляю, як мільйони українців разом зі мною співатимуть цю пісню в історичний день нашої Перемоги, всі, як один!», — Марта Липчей.

Відеоробота «Не забувай» виконана в естетиці кінофільму. Завдяки певним символам вона перегукується з попереднім відео артистки на пісню «Волю в кулак», режисером якої також виступив Артур Лерман.

«Це вже друга наша колаборація з Мартою, яка концептуально дуже сильно пов’язана з попереднім кліпом «Волю в кулак». Можна навіть назвати це музичним кіносеріалом про захисників України. Певні символи з «Волю в кулак» ми перенесли й у «Не забувай» — це вода, що символізує очищення та переродження, усвідомлення найважливіших істин, а також зв’язка «тіло і метал». У «Волю в кулак» важливу роль відіграла шабля, ставши символом перетворення героя, а в «Не забувай» — це атмосфера автомайстерні, де серед металічних запчастин зміцнюється головна героїня», — Артур Лерман.

Відеокліп знімався на кіностудії Довженка, де створювалась уся культова класика українського кіно, тому кінематографічна естетика відчувається буквально в кожному кадрі «Не забувай».