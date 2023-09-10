Нічна атака дронів по Києву: реакція Сумської, Дантеса, Соловій та інших зірок на цинічний удар росіян

Уночі 10 вересня російські окупанти знову завдали цинічного удару по Київщині. Ворог атакував українські території безпілотниками "Shahed-136/131".

На черговий терористичний акт росіян відреагували зірки українського шоубізнесу у своїх соцмережах. Ольга Сумська, Володимир Дантес, Христина Соловій та інші знаменитості звернулися до українців та подякували нашим силам ППО.

Володимир Дантес

Співак записав відеозвернення після гучної ночі в Києві. Він наголосив, що попри атаки ворога, українці все одно продовжують триматися та жити далі.

"Сьогодні нам вночі не давали спати наші "класні" сусіди. Але нічого, сонечко вийшло, ми прокинулися і продовжуємо жити далі. Життя продовжується усім на зло", - сказав співак.

Ольга Сумська

Акторка показала жахливі наслідки удару по Києві та подякувала нашим захисникам неба за те, що вони знищили 26 БпЛА з 33.

"Дякуємо ППО", - написала Сумська.

Ірина Монатік

Свою подяку нашим бійцям Повітряних сил також висловила дружина співака Дмитра Монатіка. Вона опублікувала кадри збиття одного з безпілотників.

"Слава ППО", - підписала фото Ірина.

Христина Соловій

Шокуючими кадрами збиття ворожих безпілотників також поділилася співачка Христина Соловій. Вона закликала українців берегти себе та не нехтувати сигналами тривоги.

"Бережіть себе та не ігноруйте тривогу! Ворог знову атакує вночі, щоб позбавити нас сну та спокою", - написала виконавиця.

Раміна Есхакзай

Дотримуватися правил безпеки також закликала Раміна. Журналістка показала, як спить на паркінгу під час атаки росіян.

"Я от лежу на паркінгу і завжди спускаюсь в укриття. Це важливо! Нам потрібно берегти своє життя і якщо є загроза краще заховатися між стінами, на паркінгу, в укритті. Хай краще ми не виспимося, але залишимося живі!", - звернулася до фанів Раміна.

Анатолій Анатоліч

Під час обстрілу Києва неабияк перелякалися діти ведучого. Анатоліч розповів, що в час, коли РФ завдавали удари по столиці він намагався вберегти життя шістьох дітей - своїх доньок та сина, а також їхніх друзів.

"Ніч. В мене вдома шестеро дітей. Троє моїх і троє дівчат моїх друзів, які лишилися на дівочу вечірку (K-Pop, морозиво і тд. Ну ви знаєте як воно). Я вночі на зв'язку з батьками. Чи все добре? Чи чути у вас ППО? Чи спустилися на перший поверх. Так. Все добре. ППО гідно відстояли ще одну атаку. Слава ЗСУ. Але в чому ж винні наші діти, що їхнє дитинство під тривогами і нічними прокиданнями? Ми маємо робити все, щоб дитинство існувало. Це одна з головних задач всіх батьків. І так, діти все одно хочуть бути тут. Вдома. Незважаючи ні на що. Вірю, що зараз росте сильна, потужна, сучасна Україна. Так, з нічними прокиданнями від тривог, але вони наше щасливе майбутнє", - написав ведучий.

Як відомо, вночі 10 вересня російська армія запустила по Україні 33 БпЛА типу "Shahed". Повітряним силам вдалося ліквідувати 26 ворожих об'єктів у небі. На щастя, постраждалих та загиблих немає. За інформацією КМВА, руйнувань зазнали будівлі та автомобілі.

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