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"Нічого не вкрала": зірка "МастерШеф" зробила заяву після підозри ДБР у махінаціях на 250 тис. грн
Старшій лейтенантці ЗСУ закидають ухилення від служби та незаконне отримання коштів.
Учасниця «МастерШеф-16» та старша лейтенантка ЗСУ Вікторія Кузнєцова прокоментувала підозру Державного бюро розслідувань, пов’язану з імовірним ухиленням від військової служби та незаконним отриманням виплат.
Кримінальне провадження стосується подій, які, за версією слідства, відбувалися у 2025 році. Тоді військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні. Водночас правоохоронці з’ясували, що вона могла займатися зовсім іншими справами. Зокрема, брала участь у зніманнях кулінарного шоу. Також їздила до Києва, Харкова та Одеської області. Попри це, військова частина продовжувала нараховувати їй грошове забезпечення.
Сама Вікторія після оголошення підозри вперше публічно висловилася про ситуацію в Instagram-stories. Вона наголосила, що участь у популярному телепроєкті була здійсненням її давньої мрії, а не злочином, і заперечила будь-які незаконні дії.
«Я просто хочу довести, що я нічого поганого не зробила і нічого в цій країні не вкрала. Так, я все життя мріяла про „МастерШеф“, так, я пішла туди і тепер за це на мене спустили всіх собак. Цікаво, що ж таке значне ви прикриваєте?» — заявила Кузн’цова.
За інформацією ДБР, унаслідок імовірної схеми державний бюджет зазнав збитків майже на 250 тисяч гривень. Старшій лейтенантці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану та шахрайство, що завдало значної шкоди. Наразі досудове розслідування триває.
Кузнєцова також нагадала, що долучилася до війська ще 2015 року. За її словами, за весь час служби вона навіть не замислювалася про вчинення кримінальних правопорушень. Після хвилі критики, з якою вже зіткнулася через цю історію, надалі коментувати справу вона планує виключно через адвоката.
Нагадаємо, нещодавно зірка «МастерШефа» Тетяна Літвінова продає свій ресторан в Одесі, де працювала 10 років, і вже оцінила його вартість.