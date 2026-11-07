"Нічого не вкрала": зірка "МастерШеф" зробила заяву після підозри ДБР у махінаціях на 250 тис. грн

Вікторія Кузнєцова / © скриншот з відео

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Учасниця «МастерШеф-16» та старша лейтенантка ЗСУ Вікторія Кузнєцова прокоментувала підозру Державного бюро розслідувань, пов’язану з імовірним ухиленням від військової служби та незаконним отриманням виплат.

Кримінальне провадження стосується подій, які, за версією слідства, відбувалися у 2025 році. Тоді військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні. Водночас правоохоронці з’ясували, що вона могла займатися зовсім іншими справами. Зокрема, брала участь у зніманнях кулінарного шоу. Також їздила до Києва, Харкова та Одеської області. Попри це, військова частина продовжувала нараховувати їй грошове забезпечення.

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Вікторія Кузнєцова / © Instagram

Сама Вікторія після оголошення підозри вперше публічно висловилася про ситуацію в Instagram-stories. Вона наголосила, що участь у популярному телепроєкті була здійсненням її давньої мрії, а не злочином, і заперечила будь-які незаконні дії.

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«Я просто хочу довести, що я нічого поганого не зробила і нічого в цій країні не вкрала. Так, я все життя мріяла про „МастерШеф“, так, я пішла туди і тепер за це на мене спустили всіх собак. Цікаво, що ж таке значне ви прикриваєте?» — заявила Кузн’цова.

Історія Вікторії Кузнєцової / © соцмережі

За інформацією ДБР, унаслідок імовірної схеми державний бюджет зазнав збитків майже на 250 тисяч гривень. Старшій лейтенантці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану та шахрайство, що завдало значної шкоди. Наразі досудове розслідування триває.

Вікторія Кузнєцова / © Instagram

Кузнєцова також нагадала, що долучилася до війська ще 2015 року. За її словами, за весь час служби вона навіть не замислювалася про вчинення кримінальних правопорушень. Після хвилі критики, з якою вже зіткнулася через цю історію, надалі коментувати справу вона планує виключно через адвоката.

Нагадаємо, нещодавно зірка «МастерШефа» Тетяна Літвінова продає свій ресторан в Одесі, де працювала 10 років, і вже оцінила його вартість.

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