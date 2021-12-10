Нікі Мінаж посвітила своїми пишними формами, коли позувала повністю оголеною

Таким чином зірка привітала себе з днем народження.

Популярна американська реп-виконавиця Нікі Мінаж 8 грудня відсвяткувала свій день народження.

Артистці виповнилося 39 років. Реперка отримала чимало привітань від фанів. Втім, своїх прихильників Нікі теж потішила. Виконавиця у своєму Instagram опублікувала доволі пікантні фото. На знімках зірка топлес спокусливо позувала зі святковим тортиком у руці.

Гарячі фото Нікі Мінаж / instagram.com/nickiminaj

Втім, на цьому артистка не зупинилася і вирішила повністю зняти з себе трусики. Так, вона сіла на великого іграшкового ведмедя та обрала таку позу, яка гарно продемонструвала її пишні сідниці. Свої чималі груди Нікі приховала.

Гарячі фото Нікі Мінаж / instagram.com/nickiminaj

"Привітайте з днем народження погану дівчинку", - підписала світлини знаменитість.

Ошелешені прихильники Нікі кинулися виконувати прохання своєї кумирки. Вони написали чимало приємних слів з привітаннями під дописом.

Гарячі фото Нікі Мінаж / instagram.com/nickiminaj

Читайте також: