Нікіта Добринін на тлі чуток про роман з відомою блогеркою відповів, чи вільне його серце

Український ведучий Нікіта Добринін, який тривалий час підігрівав чутки про стосунки з блогеркою Чарою Хорив, чесно відповів, чи зараз зайняте його серце.

Так, шоумен розповів, що зараз не у стосунках. Втім, тут же запевнив, що і серце його також не зовсім вільне, адже його пошуки тривають. На що саме натякав ведучий, залишається загадкою.

"Постійних повноцінних стосунків зараз у мене немає. Мені складно сказати, що моє серце вільне, тому що, чесно скажу, я в постійному пошуку. Насправді, мені хочеться любові, піклування, уваги… Я не можу сказати, що моє серце зараз абсолютно вільне і я такий: "Пропонуйте варіанти", – заінтригував знаменитість в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

Микита Добринін та Чара Хорив, з якою шоумену приписують стосунки / Фото: muzvar.com.ua

До того ж Нікіта поділився, про які стосунки мріє й кого бачить біля себе.

"За цей час стосунків і різного життєвого досвіду я зрозумів, що щирість – це найголовніше. Не буде такого, що не договорюються певні моменти, будемо абсолютно відкритими. І я вважаю, що в кожних стосунках важливі особисті кордони. Що стосується візуальних параметрів, то вони можуть змінюватися. Це все умовності", – наголошує шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Нікіта Добринін показав, як наодинці з сином відсвяткував своє 34-річчя.

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