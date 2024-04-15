Нікіта Добринін назвав причину розлучення з Дашею Квітковою та як намагався врятувати шлюб

Український ведучий Нікіта Добринін назвав причину розлучення з Дашею Квітковою та зізнався, як намагався врятувати їхній шлюб.

Шоумен неохоче ділиться подробицями розриву з колишньою дружиною. Однак на шоу "Пісня мого життя" на каналі "1+1 Україна" Добринін розповів, що вони розлучилися, адже кохання почало згасати, натякнувши, що саме в Даші до нього. Ведучий зазначив, що "ти не можеш любити, коли не отримуєш взаємні почуття". Тож, пара вирішила розлучитися та не триматися за шлюб заради дитини.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"На жаль, не хочеться, напевно, триматися сім'єю виключно заради дитини. Хочеться бути чесними у своїх почуттях і, зрозуміло, що ти не можеш любити, коли не отримуєш взаємні почуття. На жаль, інколи так складається, коли і почуття мають якийсь свій термін придатності", - поділився шоумен.

Нікіта Добринін зізнався, що вони з Дашею обвінчалися, адже сподівалися, що це дасть другий подих їхнім стосункам. Таким чином подружжя намагалося врятувати шлюб. Однак цього не сталося.

"Можливо, ми йшли вінчатися, щоб оновити, закріпити, отримати якусь нову енергію. Але якщо й цієї нової енергії вже немає, на жаль, нічого не складається", - зізнався ведучий.

Микита Добринін та Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Тим не менш, шоумен ні про що не шкодує. Нікіта радий, що саме Даша народила йому сина Лева. Ведучий наголосив, що блогерка – чудова мама, яка неабияк любить хлопчика та чудово про нього піклується.

"Буду чесним, я дуже щасливий, що в Лева мама саме Даша. Я знаю, наскільки вона його любить, наскільки сильно вона вкладається. Це видно по дитині. Я ні про що не жалкую, тому що є він. І все, що відбувається в моєму житті і відбувалося в нашому житті, варте того моменту, який є зараз, – це наш син", - додав шоумен.

Нікіта Добринін, Даша Квіткова та їхній син / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Зазначимо, Нікіта Добринін та Даша Квіткова одружилися у серпні 2020 року, а вже в липні 2021-го у подружжя народився син Лев. У вересні 2022 року закохані уклали церковний шлюб. Утім, вже через декілька місяців пара приголомшила новиною, що розлучається.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Христина Горняк назвала причину розлучення з шоуменом Володимиром Остапчуком. Також колишня обраниця ведучого відповіла, чи підтримують вони спілкування після розриву.

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