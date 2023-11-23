Нікіта Добринін після розлучення підігрів чутки про роман із відомою блогеркою

Український ведучий Нікіта Добринін підігрів чутки про роман із відомою блогеркою.

Так, в Instagram-stories знаменитість опублікував фото, де зображений розкішний букет квітів із троянд світлих кольорів. Шоумен філософськи підписав світлину, що йому подобається дарувати іншим подарунки та робити приємне.

"Найприємніше робити приємне іншим. Зі мною це так працює", - підписав кадр Добринін.

Допис Нікіти Добриніна / Фото: instagram.com/charakhoriv

Згодом відома блогерка Чара Хорив опублікувала в Instagram-stories фото, де вона позує з таким самим букетом квітів, який раніше у фотоблогу показував Нікіта Добринін. Знімок зірка Мережі не стала підписувати, а лише залишила смайлик у вигляді білого сердечка.

Допис Чари Хорив / Фото: instagram.com/charakhoriv

Зазначимо, після розлучення з Дашею Квітковою Нікіта Добринін закрутив новий роман. Шоумен сам зізнавався, що не самотній. Користувачі Мережі підозрюють, що його обраницею стала блогерка Чара Хорив.

Сам ведучий не розсекречує, з ким зустрічається. Щоправда, днями він опублікував фото із загадковою дівчиною. Обличчя незнайомки шоумен не став показувати. Однак користувачі впізнали в ній Чару, адже того дня вона була в такому ж вбранні, що й дівчина на фото Добриніна.

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