Нікіта Добринін показав сюрприз для 3-річного сина з нагоди його особливого свята

Український ведучий Нікіта Добринін показав подарунки для сина Лева з нагоди його свята.

Сьогодні, 13 липня, хлопчик зустрів своє 3-річчя разом з татом. Зокрема, Нікіта прикрасив квартиру великими кульками у формі героїв з мультфільмів і комах, яких полюбляє іменинник. Також шоумен вручив Леву пакунки з одягом, проте не показував, що саме лежить всередині. Хлопчик був неабияк задоволений опинитися в атмосфері казки.

Нікіта Добринін з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Окрім того, святковий день тато з сином провели ще й у компанії бабусі. Так, мама Нікіти прийшла привітати онука. Разом родина зробила милу світлину, де Лев позує, сидячи у тата на плечах. До речі, Нікіта також ділився, що у день народження сина вони обов'язково зустрінуться з ексдружиною Дашею Квітковою, щоб разом подарувати їхньому сину свято. Проте наразі експодружжя не висвітлює цього у соцмережах.

Нікіта Добринін з сином і мамою / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Своєю чергою, мама Даші Квіткової також привітала онука: "З днем народження! Онук, який надихає у світі найбільше!".

Син Нікіти Добриніна та Даші Квіткової / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова також вже привітала синочка Лева й зворушила їхніми спільними фото.

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