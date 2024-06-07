Нікіта Добринін показав, який вигляд мав до популярності, і приголомшив схожістю з сином

Український ведучий Нікіта Добринін показав рідкісні фото зі свого дитинства.

Так, у фотоблогу знаменитість пригадав своїх батьків і поділився низкою архівних фото, де зовсім юним позує поруч з мамою в обіймах. Як зізнається шоумен, його дитинство було нелегким і зростав він лише з мамою. Та життя, за словами Нікіти, давало болісні уроки, які він досі пропрацьовує з психотерапевтом.

"Мій батько помер, коли я був ще малим. Моя мама, яка є лікарем, моєю підтримкою і психологом, завжди була поряд і допомагала мені справлятися з усіма труднощами. Була і є. Завдяки її підтримці я зростав у надзвичайно класній і розумній сім'ї, вчився проявлятись. Але, знаєте, навіть маючи таку потужну підтримку, життя іноді підкидає нам виклики, які залишають сліди. Як шрами на тілі. І тому я багато працюю з психотерапевтом", – розповів Добринін.

Нікіта Добринін з мамою / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Спираючись на власний досвід, ведучий порадив підписникам ніколи не здаватися та звільнятися від травм минулого. І додав, що у будь-якому віці не пізно змінюватися.Також зірка поділився декількома фото з юності, на якому юзери вбачають схожість тата з сином Левом.

"Якщо вам здається, що тягнете за собою дитячі травми, страхи чи біль, знайте – це не вирок. Ми можемо працювати над собою, змінюватися і ставати кращими версіями самих себе. Відпустіть старі рани, знайдіть свою внутрішню силу і дозвольте собі бути щасливими. Пам'ятайте: кожен з нас може обирати своє сьогодні, воно не обов'язково має бути тінню минулого. Любов і підтримка – це те, що допомагає мені рухатися вперед. А іноді добра розмова з другом може творити дива. Ви здатні на більше, ніж думаєте, перевірено на собі. Тому не бійтеся змінюватися і ставати тими, ким завжди мріяли бути", – закликав ведучий.

Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нікіта Добринін з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, нещодавно про власні зміни заговорила співачка Настя Каменських. Зірка у топі та шортах зізналася, чому відмовилася від деяких речей у спорті та як тримає себе у формі.

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