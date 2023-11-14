Нікіта Добринін показався з дівчиною після зізнання, що більше не самотній

Український ведучий Нікіта Добринін, який нещодавно зізнався, що більше не самотній, заінтригував фото з таємничою дівчиною.

Із незнайомкою знаменитість показався у своєму Instagram. Нікіта разом з дівчиною сходив до кав'ярні, де вони смачно пообідали. Добринін не був багатослівним, а лише залишив на фото слово "чітміл", що мається на увазі як планове порушення дієти.

Нікіта Добринін із дівчиною / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

На знімку, яким поділився шоумен, видніється лише волосся, рука та вбрання, а також телефон дівчини. До слова, фани почали припускати, що таємничою незнайомкою, яка провела час у компанії Нікіти Добриніна, була блогерка Чара Хорив.

Чара Хорив / Фото: instagram.com/charakhoriv

Річ у тім, що в той день знаменитість була одягнена в таку ж саму шкіряну куртку, що й дівчина на фото шоумена. Також у Чари таке ж волосся і телефон. Ба більше, чохол на iPhone має стікер із зображеням кицьки. Такої ж породи та кольору хатня улюблениця блогерки.

Кицька Чари Хорив / Фото: instagram.com/charakhoriv

Зазначимо, місяць тому Нікіту Добриніна та Чару Хорив запідозрили у романі. Такі чутки з'явилися після того, як парочка разом відвідала церемонію вручення музичної премії Muzvar Awards 2023. Окрім того, Нікіта лайкає майже всі дописи Чари у фотоблогу, а іноді навіть залишає коментарі.

Нікіта Добринін та Чара Хорив / Фото: muzvar.com.ua

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