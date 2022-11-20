Нікіта Добринін розповів, як з родиною економить електроенергію

Ведучий ЖВЛ Нікіта Добринін торкнувся наболілої для українців теми відключення світла.

Знаменитість, який разом з дружиною та маленьким сином перебувають в Україні, зазначив, що як би російські окупанти не намагалися влаштувати українцям нестерпну зиму, вони не знають наскільки ми сильний народ.

Також ведучий поділився, як він з родиною намагається заощаджувати електроенергію:

"Що стосується нашої енергетики, що як дійсно трапиться блекаут? Коротко кажучи, blackout це коли електромережа сильно перевантажена і зазнає аварійного відключення. Тобто, коли відключають усіх, і це може спричинити ажіотаж. Тому, зі свого боку я з сім'єю теж намагаємось економити електроенергію", - розповів Добринін.

Нікіта Добринін з родиною / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Як один з варіантів заощадити електроенергію, ведучий пропонує, наприклад, прати вночі:

"Ми ощадливо та згідно до рекомендацій користуємось побутовими приладами, особливо тими, котрі найбільш потужні. До них можна віднести прання, котре вночі буде найбільш практичним, тому що вночі такого навантаження немає як наприклад в години пік, що є вдень. Ясно, що коли у тебе малі діти, ти не ведешся на романтику з Tik-Tok: "нема світла, не проблема, можна більше спілкуватися, читати книжки і тд". Тому я встановив генератор, який допомагає приготувати їсти, зігріти дім", - розповів Добринін.

Нагадаємо, раніше ведучі 1+1 Юрій Горбунов, Соломія Вітвіцька, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс та інші поділилися, чим займаються, коли вимикають світло.

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