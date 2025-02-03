Нікіта Добринін розсекретив незвичний ритуал перед виходом у кадр: "Завжди роблю одну дивну штуку"

Ведучий проєкту "Ближче до зірок" Нікіта Добринін пригадав свою першу роботу на телебаченні.

Його професійний шлях розпочався з місцевого телеканалу Чернівців. Тоді він працював у парі з відомою зараз телеведучою Юлією Зорій. Нікіта Добринін зворушив їхнім спільним фото 15 річної давнини та пригадав, як хвилювався перед виходом у кадр. У паніці він був ладен втекти зі студії.

"У перші роки роботи на телебаченні моїм головним ритуалом перед зніманнями була паніка. Я перевіряв текст по десять разів, запитував у гримерці, чи все прочитав, чи те вдягнув, чи краще тікати. Я пив воду маленькими ковтками, ніби вона могла мене врятувати", – поділився ведучий.

Нікіта Добринін та Юлія Зорій

З часом Нікіта Добринін поборов страх перед камерами й давно почувається в кадрі впевнено та комфортно. Зараз його незмінною супутницею під час знімань є чорна міцна кава, без неї він не перетинає поріг студії "Ближче до зірок". Однак є ще дещо, чим ведучий щоразу дивує команду проєкту.

"Я завжди роблю одну дивну штуку: перед тим як зайти до студії, різко зупиняюся, ніби згадав щось важливе, і роблю паузу, вдихаю. Це ніби підготовка до стрибка. Камера ж ловить не просто обличчя, а енергію. Якщо ти зайшов у кадр, як у свою квартиру після важкого дня, то так тебе й сприймуть", – прокоментував Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін

Вже 16 лютого їхній з Наталі Солонік тандем повертається в ефір з прем'єрними випусками проєкту "Ближче до зірок". Щонеділі зранку незмінні ведучі ділитимуться зірковими секретами та зазиратимуть за лаштунки життя українських і світових знаменитостей. Ексклюзивні інтерв'ю, сюжети, що надихають, гарячі бекстейджі з найгучніших подій шоубізнесу – все це чекає на глядачів у новому сезоні "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

Читайте також: