Нікіта Добринін розвінчався з Дашею Квітковою і вперше розповів про нові стосунки

Шоумен зізнався, що у його серці є кохання.

Ведучий Нікіта Добринін, який нещодавно назвав причину розлучення з Дашею Квітковою, зізнався, що більше не самотній.

Добринін поділився, що він перебуває у стані закоханості і почувається щасливим у стосунках.

"Зараз я скоріше перебуваю в моменті закоханості, ніж якогось повністю холостяцького усамітненого життя. Я не в таких стосунках, щоб сказати, що це серйозно, чи що я хочу про це заявляти. У мене є кохання в серці. І це найголовніше. Мені хочеться залишати персональне персональним", - сказав Добринін у "Неймовірній правді про зірок".

На запитання, чи справді у нього роман з моделлю Чарою Хорив, з якою він місяць тому з'явився на світському заході, Добринін відповідати не став. Натомість відреагував усмішкою, що наштовхнуло на думку, що це може бути правда.

Микита Добринін та Чара Хорив / Фото: muzvar.com.ua

Розповів Добринін й про те, що вони з Дашею Квітковою не лише розлучилися, а й розвінчалися. Експодружжя обвінчалося за півроку до розставання. Нікіта розповів, як відбувається процедура розірвання церковного шлюбу:

"Ти звертаєшся до священника повторно. Він дає своє добро і підписує навіть вам офіційний документ про подібне", - сказав шоумен.

Даша Квіткова і Микита Добринін повінчалися восени 2022 року / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, що Нікіта Добринін та Даша Квіткова розлучилися у червні 2023 року. Пара розійшлася мирно, без публічних звинувачень і обливанням бруду одне одного. Ексзакохані продовжують спільно виховувати дворічного сина Лева.

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