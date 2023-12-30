Нікіта Добринін святкує свій день народження наодинці з сином й поділився планами на Новий рік

Ексчоловік Даші Квіткової, ведучий програми "Ближче до зірок" Нікіта Добринін святкує важливу подію.

Сьогодні, 30 грудня, шоумену виповнилося 36 років. Втім, з цієї нагоди Нікіта не планує збирати велику компанію друзів, щоб гучно відсвяткувати. За його словами, він проведе цей особливий день лише з сином Левом від Даші Квіткової.

"Якраз на цих вихідних, 30 грудня, у мене День народження. Я нічого не планую і не хочу планувати. Точно буду з сином в цей день, можливо, ми десь погуляємо, посидимо. Мені здається, що це буде особливий день народження, коли я нічого не планував і не збирав велике коло друзів", – розповів Добринін в інтерв'ю MMR.

Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Також за день до Нового року знаменитість поділився, як його зустрічатиме. Зокрема, Нікіта все покладає на спонтанні рішення. До того ж шоумен зізнався, що не має можливостей і настрою, щоб святкувати подію з великим розмахом.

"Щодо Нового року, то думаю, що теж все буде спонтанно, адже нічого грандіозного не готую. Зараз немає настрою та можливостей для того, щоб святкувати. До того ж наступний день після Нового року – робочий", – додав ведучий.

Зазначимо, Нікіті Добриніну та Даші Квітковій після розлучення вдалося зберегти дружні стосунки. Вони по черзі проводять час із сином. Однак, нещодавно колишні неочікувано з'явилися разом на новорічному святі сина у садочку й показали, як провели час.

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