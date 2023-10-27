Нікіта Добринін вперше назвав причини розлучення з Дашею Квітковою

Ведучий Нікіта Добринін вперше поділився подробицями свого розлучення з блогеркою Дашею Квітковою.

Шоумен зізнався, що він вже пережив цей момент, хоча спочатку йому було дуже важко. Добринін зізнався, що півроку збирав себе по цеглинам, бо в нього розлучення забрало багато сил та енергії.

Втім, конкретизувати, що саме стало причиною розриву подружжя, Нікіта не захотів і попросив надалі йому не ставити запитань стосовно цієї теми.

"Мені ця тема вже не так сильно болить. Вона мені вже не відгукується. Я просто пережив цей момент. Я розумію, що в багатьох людей може виникати до мене запитання, але просто з поваги до мене я прошу не ставити мені це запитання. Інколи стосунки помирають, на жаль, як люди. Це стається неочікувано. Я перед собою, перед богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися різними напрямками", - сказав Добринін у подкасті Аліни Шаманської "Розлючена".

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

Додав шоумен, що він знав про те, що Квіткова має намір оголосити про їхнє розлучення в інтерв'ю Маші Єфросиніній і розповів про свою реакцію.

"Я знав, що це інтерв'ю відбудеться. Я був впевнений в її порядності. Я не був "за", "клас". Це були емоції: це твоє рішення, хочеш, давай це інтерв'ю", - поділився Добринін.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

За словами ведучого, зараз вони з Квітковою намагаються підтримувати нормальні стосунки заради їхнього спільного сина, дворічного Лева.

"Нас пов'язує батьківство, нас пов'язує повага одне до одного. Нас пов'язує бажання далі розвиватися і бути найкращими батьками для нашого сина. В нас це більше ніж виходить, я спокійний за сина, коли він поруч із нею. Я спокійний, коли він поруч зі мною. Це найголовніше, що вона найкраща мама для нашого сина", - сказав Добринін.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, що Даша Квіткова повідомила про розлучення з Нікітою Добриніним у січні цього року. Блогерка не назвала причини їхнього розриву. У експодружжя є спільний син Лев, який народився 13 липня 2021 року. Після розриву колишні закохані ходили до сімейного психолога, аби залишитися у гарних стосунках заради сина.

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