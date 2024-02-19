Нікіта Добринін закрутив новий роман і вперше розповів про обраницю

Український ведучий Нікіта Добринін після розлучення з Дашею Квітковою закрутив новий роман.

Так, шоумен заперечив стосунки з блогеркою Чарою Хорив, з якою йому тривалий час приписували роман. Натомість він зазначив, що їх пов'язує лише дружба. Втім, його серце наразі зайняте іншою. Ким саме розсекречувати Нікіта не став, але додав, що вона не з публічного простору:

"У мене немає з нею (Чарою – прим. ред.) роману. У нас з нею прекрасне дружнє спілкування і мені це приємно. Зараз моє серце не вільне. Вона (нова дівчина – прим. ред) займається зовсім іншим. Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери", - розповів знаменитість в програмі "Люкс ФМ".

Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ведучий також зізнався, що його дворічний син Лев ще не знайомий з новою коханою, оскільки немає у цьому потреби. За словами Добриніна, коли їхні стосунки перейдуть на серйозніший рівень, знайомство неодмінно станеться:

"Якщо я буду розуміти, що це надсерйозні стосунки, то я з радістю буду знайомити з Левом. Поки ще не знайомив", - пояснив шоумен.

Нагадаємо, лише нещодавно Нікіта Добринін заперечував будь-які стосунки й розповідав про те, кого бачить біля себе поруч.

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