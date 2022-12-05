Нікіта Добринін замилував фото з дружиною та пояснив, чому важливо відпочивати під час війни

Телеведучий Нікіта Добринін дав пораду своїм шанувальникам про те, як відновлювати свої сили та енергію під час війни.

На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився ніжною світлиною із дружиною Дашею Квітковою - пара позувала на тлі засніженого лісу в Буковелі. Також під фото Нікіта написав свої роздуми.

На думку Добриніна, навіть попри війну, треба думати про свій відпочинок, аби завжди знаходитися у ресурсному стані.

"Кожній людині потрібен відпочинок, щоб відновити сили, вберегти життєвий баланс та щоб банально допомагати іншим далі. Знаходити радість дуже важливо, навіть зараз, попри війну проти росії. Ми люди, ми живі. Нам потрібно поновлювати нашу енергію, відпочивати, спати або ж просто спіймати хандру, хоча б на момент", - написав шоумен.

Нікіта Добринін з дружиною / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нікіта зазначив, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, тому ми маємо бути готові до цього.

"Війну ніхто не відміняв, та вона не буде вічною, ми неодмінно переможемо. Вірно? А для цього потрібно мати потужний ресурс, щоб виконувати свою роботу якісно та ефективно. Життя — це моменти, котрі увіковічнилися у пам’яті", - додав Добринін.

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