Нікіта Добринін зізнався, скільки заробляє на місяць і що йому приносить дохід

Шоумен також поділився, на що витрачає свої гроші.

Український ведучий та блогер Нікіта Добринін, який розповів про свої нові стосунки, зізнався, скільки грошей на місяць йому потрібно.

За словами Добриніна, ця сума складає від трьох до десяти тисяч доларів. Ведучий зізнався, що наразі заробіток йому приносить робота в Інтернеті. Зокрема діяльність, яка пов'язана з YouTube та Instagram ведучого.

Добринін разом з тим поділився, на що витрачає свій дохід:

"Потрібно платити за садочок сина, потрібно купувати харчі, треба оплачувати оренду квартири, потрібно комунальні послуги оплачувати, треба допомагати батькам", - перерахував Добринін у "Неймовірній правді про зірок".

Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, місяць тому Нікіта Добринін вперше заговорив про причини розлучення з блогеркою Дашею Квітковою. Також шоумен зізнався, що розрив з Квітковою дався йому нелегко, знаменитості довелося звертатися до спеціалістів, аби налагодити своє ментальне здоров'я. Врешті, експодружжю вдалося зберегти дружні стосунки і надалі підтримувати здорові стосунки заради спільного дворічного сина Лева.

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