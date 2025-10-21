Нікіта Добринін повідомив про горе в його родині

Нікіта Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Український ведучий Нікіта Добринін повідомив, що в його родині сталося горе.

Померла близька людина шоумена. Зокрема, пішов з життя дідусь ведучого, який замінив йому батька. Нікіта Добринін у своєму Instagram вшанував пам'ять рідної людини. Ведучий опублікував фото дідуся, а також зазначив, що він назавжди залишиться в його пам'яті та серці. Для Добриніна це неабияк тяжка втрата, адже саме дід навчив його мудрості, цінувати кожну мить життя та важливих людей поруч.

"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від кукіль, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", - поділився ведучий.

Дідусь Нікіти Добриніна / © instagram.com/nikitadobrynin

Підписники Нікіти Добриніна висловили йому слова підтримки та співчуття.

Напевно, жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть… Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран.

Як боляче, обіймаю міцно! Він прожив щасливе життя з такою сім'єю і багато передав цінностей та важливих речей, які житимуть вічно, як і любов та пам'ять про нього! Тримайтесь!

Світла пам'ять! Велике щастя дожити до правнуків і бачити, що твоє "зерно" пустило коріння.

Нікіта Добринін із дідусем / © instagram.com/nikitadobrynin

