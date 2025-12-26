Нікіта Добринін різко висловився про переклад старих російськомовних пісень і пояснив, чому проти

Нікіта Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Український ведучий Нікіта Добринін різко висловився про переклад старих російськомовних пісень українською.

Шоумена дивує, коли артисти так роблять. На думку знаменитості, перекладати старі російськомовні пісні не варто. На проєкті "55 за 5" Нікіта Добринін вже й пояснив, чому так вважає. За словами ведучого, набагато краще створювати новий контент. Також він вважає, якщо артист до цього міг створити хіт російською, то й може зробити це українською. Добринін наголосив, що, на його думку, треба повністю викорінювати російський контент в Україні, а натомість заповнювати його повністю новим – з іншим звучанням та сенсами.

Нікіта Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

"Переспівувати старі пісні (варто заборонити українському шоубізнесу – прим. ред.). Для мене це, чесно, крінж, коли деякі артисти переспівують російськомовні пісні українською. Для мене це дивно. Невже ти не можеш створити новий хіт? Ти ж до цього їх створював. Краще генерувати якийсь новий продукт і не копіювати російський контент", - відрізав ведучий.

