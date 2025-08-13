Нікіта Добринін розсекретив неочікуваний бізнес, завдяки якому заробив перші гроші

Нікіта Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Шоумен, блогер та ведучий проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ Нікіта Добринін поділився спогадами, як заробив свої перші гроші.

Підприємцем знаменитість намагався стати ще в дитинстві. Все почалося в рідному місті Нікіти Добриніна – Чернівцях. Батьки ведучого торгували на базарі. Тож, він брав у них жувальні гумки та теж продавав.

"Це було влітку. Мої батьки тоді торгували на базарі, я брав у них упаковки жуйок, виходив з ними до місцевого магазину та виставляв на продаж. Це були блоки Love is, Orbit та ще якісь жуйки", – пригадує Нікіта Добринін.

Трохи згодом він спробував ще один бізнес, теж пов'язаний із продажами, але цього разу замість жувальних гумо вже були вишні, які шоумен збирав у сусідів: "Я збирав вишні у сусідньому дворі, за що ледве не отримав сіллю по дупі. Потім продавав ці вишні біля місцевого магазину в Чернівцях, неподалік від дому".

Це були перші гроші, які він заробив сам. За словами ведучого, йому хотілося частіше купувати нові речі – це й підштовхнуло до дії.

"Я рано почав самостійно заробляти. Мені хотілося купити собі футболку, нові кросівки. Батьки не могли дозволити часто щось купувати, але навчили мене цінувати працю та розумно розпоряджатися грошима", – прокоментував ведучий.

