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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1199
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1 хв

Нікіта Добринін відверто зізнався, чи вільне його серце: "Щиро сподіваюся на цей рік"

Нікіта Добринін декілька років тому розлучився з Дашею Квітковою. Тепер особисте життя ведучого оповите таємницями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Нікіта Добринін

Нікіта Добринін

У проєкті "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ Нікіта Добринін регулярно розкриває романтичні подробиці життя українських і світових знаменитостей, тоді як сам про особисте говорить вкрай рідко.

Після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою, з якою виховує спільного сина, він не афішує нові стосунки, але зізнається, що зараз його серце вільне. Ведучий відкритий до почуттів і мріє знову закохатися – щиро, по-справжньому.

"Хочеться любити, хочеться закохатися, зустріти свою людину. Хочеться бути закоханим у життя разом з нею. Щиро сподіваюся, що цей рік принесе нові здобутки, нові врожаї", – прокоментував Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Нікіта Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Зараз ведучий більше зосереджений на кар'єрі та саморозвитку. Він шукає натхнення в нових речах і після довгих років роботи на телебаченні мріє зіграти в театрі.

"Мені дуже подобається спостерігати за розвитком українського театру, за новими театральними акторами. Мене надихають відомі люди, які грають у кадрі. Я також хочу вийти на театральну сцену. Впевнений, що в мене це вдасться дуже круто. Я людина талановита, різнобічна, тому вірю у свої сили – залишилося лише спробувати", – поділився телеведучий.

Нікіта Добринін обіцяє ще більше щирості в новому сезоні "Ближче до зірок", який вже 17 серпня о 9:00 стартує на телеканалі ТЕТ. Вмикайте проєкт щонеділі вранці та першими дізнавайтеся найцікавіше про улюблених зірок.

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