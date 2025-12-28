Нікіта Добринін здивував, як хотів піти з "Танців з зірками": "Писав команді шукати мені заміну"

Нікіта Добринін та Анна Манджула / © пресслужба каналу "1+1"

На паркеті благодійного спецвипуску "Танців з зірками" свій номер показав ведучий Нікіта Добринін.

Та, виявляється, цього б могло не статися. Нікіта Добринін чесно зізнався, що хотів покинути проєкт. Ба більше, він навіть писати команді "Танців з зірками", аби починали шукати йому заміну. А все це через те, що ведучий не був впевненим у своїх силах і вважав себе непідготовленим. Та врешті Добринін зібрався з думками та зрозумів, що бере участь у шоу першою чергою заради благодійної місії – збір коштів на прицільну евакуацію поранених військових.

"Під час тренувань у мене був момент, коли я написав команді: "Давайте шукати мені заміну". Я не хочу виходити на паркет із відчуттям, що я неготовий. Я усвідомив, що окей, я зараз розвертаюся та йду, але я пожалкую про це. Так, я не стану професійним танцівником, хореографом за цей час, але дати класний результат я можу", - зізнався ведучий.

Врешті, на паркеті разом зі своєю партнеркою Анною Манджулою шоумен продемонстрував чуттєву румбу. Пара танцювала під пісню ADAM "Таку як є" у виконанні Арсена Мірзояна. Судді похвалили виступ Нікіти Добриніна. Дмитро Дікусар говорить, що найголовніше – це дати партнерці віддчуття впевненості. Шоумен зумів цього досягнути.

"Коли люди дивляться таку румбу, їм здається, що партнер постояв, майже не ходив, не рухався. А я точно знаю, що, щоб жінка так почувалась сміливо, вільно, так розкривалась, треба мати стабільного партнера. Гарного партнера видно по красі танцю його партнерки. Партнерка сьогодні літала! Це все завдяки тому, що ти гарно попрацював, давав їй опору, впевненість. Мені дуже сподобалось", - прокоментував суддя.

Врешті, Наталія Могилевська, Катерина Кухар та Дмитро Монатік оцінили виступ пари на 10 балів. А от Дмитро Дікусар поставив 9.

Нагадаємо, на "Танцях з зірками" неочікувано з'явилась голлівудська акторка Марина Мазепа. Артистка захопила екстремальною хореографією.