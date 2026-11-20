Нікіта Кісельов

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Співак Нікіта Кісельов, якого називають секс-символом української сцени, відверто розповів, чому досі залишається без стосунків і що заважає йому створити сім’ю.

Артист не приховує, що хотів би зустріти близьку людину. Однак наразі його життя майже повністю підпорядковане роботі. Концерти регулярно змінюються переїздами. Через гастролі співакові доводиться постійно бувати в різних містах і країнах. Чимало часу він проводить у готелях. За такого ритму знайти простір для особистого життя стає дедалі складніше.

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Про це Нікіта розповів в інтерв’ю Лєрі Татарчук. Ведуча звернула увагу на його популярність серед жіночої аудиторії та поцікавилася, чи не заважає романтичний сценічний образ артистові знайти жінку, яка сприйматиме його не як зірку, а як звичайного чоловіка — зі своїми перевагами й недоліками.

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Нікіта Кісельов / © instagram.com/nikitakiselov

Втім, Кісельов запевнив, що справа зовсім не в публічності чи сценічному амплуа. Головною перешкодою для нього став щільний концертний графік, який залишає надто мало можливостей для зближення з кимось.

«Проблема в графіку і постійних рухах по країні, між країнами, концертами, готелями і всіма цими речами. Дуже важко будувати стосунки з людиною. А я хочу поруч людину зі своїми цілями та захопленнями, зі своїм класним, насиченим життям, іти з нею поруч», — поділився Нікіта.

Нікіта Кісельов

Водночас співак не хотів би, аби потенційна обраниця відмовлялася від власних планів заради його кар’єри. Для нього важливо, щоб партнерка мала самостійне життя, інтереси та прагнення, а стосунки були рівноправним союзом двох особистостей. Проте поки що навіть підтримувати регулярне спілкування з близьким оточенням артистові непросто.

«Ми з колегами бачимося два-три рази на рік. Це, напевно, основна проблема, тому що дійсно зараз, як це не прикро, немає на це часу», — зізнався виконавець.

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Нікіта Кісельов / © пресслужба MONATIK

Нагадаємо, нещодавно Нікіта Кісельов злився у пристрасному поцілунку з дівчиною-красунею і неочікувано став «перевертнем».

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