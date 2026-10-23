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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Нікіта Кісельов злився у пристрасному поцілунку з дівчиною-красунею і неочікувано став "перевертнем"

Артист потішив новинкою «Кривавий місяць», а також презентував оригінальний ШІ-кліп.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Нікіта Кісельов

Нікіта Кісельов / © instagram.com/nikitakiselov

Український співак та хітмейкер Нікіта Кісельов нажахав містичним кліпом з нагоди Геловіну, в якому неочікувано став «перевертнем».

Так, артист представив нову пісню, яка отримала назву «Кривавий місяць». Виконавець нарешті випускає прем’єру, яку слухачі вже встигли полюбити: трек звучить на концертах його туру, а його фрагмент лише за кілька днів здобув популярність у TikTok.

Разом із композицією співак презентує кліп, в якому Нікіта приміряє образ хлопця, що приховує свою незвичайну сутність. Під впливом сильних емоцій він починає перетворюватися на вовка, тому звик до самотності й постійного самоконтролю. Однак це все відходить на задній план, коли в ліричного героя з’являється «та сама», після поцілунку з якою він став «перевертнем».

За містичним сюжетом стоїть впізнаване людське переживання і страх, що «справжність» не приймуть, якщо дізнаються потаємні секрети. Пісня ж розповідає про любов, у якій можна відкрити навіть свою темну сторону, перестати прикидатися й відчути, що тебе приймають.

«Мені хотілося розповісти про страх, який знайомий багатьом: а чи любитимуть мене, якщо побачать справжнім? Ми часто показуємо лише ту частину себе, яку легко прийняти, а сумніви, слабкість і внутрішніх „монстрів“ ми приховуємо. Для мене „Кривавий місяць“ — це твір про сміливість відкритися людині, яку кохаєш. І про те, як багато означають обійми саме в ту мить, коли ти найбільше боїшся, що від тебе відвернуться», — коментує нову роботу артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка ROXOLANA представила нову пісню «Хто любов цю вигадав?». Також артистка заінтригувала непростою історією кохання.

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