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NIKITA LOMAKIN показав пишні сідниці нової коханої у бікіні

NIKITA LOMAKIN показав пишні сідниці нової коханої у бікіні

NIKITA LOMAKIN та Світлана Сакаль / instagram.com/nikitalomakinofficial

Закохані полетіли разом на відпочинок.

Український співак NIKITA LOMAKIN полетів разом із новою дівчиною у відпустку.

Так, виконавець та танцівниця Світлана Сакаль гайнули до Домінікани. На сторінці в Instagram артист запостив декілька фото та відео, які зняв на пляжі. Зокрема він показав пристрасні поцілунки закоханих та фігуру обраниці у бікіні.

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"Буду робити все, щоб наше з тобою життя було таким завжди", – звернувся до Світлани зірка.

У відповідь обраниця зізналася йому у коханні: "Кохаю тебе 3000".

Користувачі також взялися коментувати публікацію. Так, юзери потішили пару компліментами.

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  • Ви прекрасна пара! Щастя вам
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