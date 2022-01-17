NIKITA LOMAKIN з новою коханою оголеними знялися у пристрасній фотосесії

Пара постала на чорно-білих кадрах.

Український співак NIKITA LOMAKIN потішив свої прихильників випуском нової ороботи.

Артист представив композицію "Не лягай спати", лейтмотивом до якого стала реальна історія з його особистого досвіду.

"Бувало так, що ти їдеш до коханої, коли вона цього просить, сподіваєшся на романтичне продовження – а вона натякає на те, що, звичайно, тобі вдячна, але втомилася та хоче спати. На місці героя, думаю, було багато хлопців", - прокоментував нову роботу Ломакін.

У нових стосунках співака, схоже, подібної проблеми не існує. На початку 2022 року NIKITA LOMAKIN наважився на спільний пристрасний фотосет зі своєю дівчиною, який не залишає жодних сумнівів щодо почуттів між ними.

Нікіта Ломакін з коханою

На атмосферних чорно-білих фото закохані обіймаються та цілуються. На деяких знімках Нікіта постає без сорочки, чим не аби як розбурхав уяву своїх прихильниць.

Нікіта Ломакін з коханою

Нікітна Ломакін з коханою

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