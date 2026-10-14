Нікітін несподівано вступився за Потапа й Настю, але звернув увагу на один нюанс: "Є трішки питань"

Юрій Нікітін, Потап і Настя Каменських

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Український продюсер Юрій Нікітін висловився про скандали з Потапом і Настею Каменських та пояснив, чого, на його думку, їм бракує.

Останнім часом зірковий дует знову привертає увагу публіки. Після повернення з російськомовним репертуаром Потап і Настя опинилися під критикою, а їхнє інтерв’ю російській журналістці зокрема через абсурдні заяви про «кісту» та зловживання статусом під час війни викликало нову хвилю обговорень.

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В інтерв’ю Наталії Влащенко Нікітін оцінив професійні здібності артистів і пояснив, чому українці вже не так сприймають їхні творчі успіхи, як раніше. Продюсер оцінив спроби зірок утриматися на плаву під час війни. Проте почав він з професійних якостей зірок, які йому імпонують. Зокрема, заговорив про великий талант Потапа і Насті.

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«Насправді Потап — геніальний продюсер, творча яскрава особистість. А коли я почув, як грає Настя на роялі, то не міг повірити своїм очам. Це глибока творча особистість з професійною музикою. Це якщо оцінити їхній професіоналізм. Тобто вони професіонали найвищого рівня», — поділився Юрій.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Найвдалішим етапом у кар’єрі Потапа продюсер вважає період його співпраці з колишньою дружиною Іриною Горовою. Тоді вони разом розвивали продюсерський центр, розподіливши між собою творчі та бізнесові обов’язки. Він переконаний, що тоді все було «чітко» та на своїх місцях.

«Те, як поводяться артисти — зовсім інша історія. Одна справа бути великим музикантом, а інша — займатися позиціонуванням і стратегіями. Мені здається, що найвдалішим етапом був той, коли була Ірина Горова. У них з Потапом була спільна компанія. Тоді Потап відповідав за творчу складову, а Іра — за бізнес-процеси», — наголосив Нікітін.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

На думку Нікітіна, ключова проблема артистів полягає не лише в самих висловлюваннях чи діях, які викликають обурення, а й у тому, як вони реагують на критику. Він зауважив, що публічність передбачає відповідальність і припустив, що саме з цим у Потапа й Насті є проблеми.

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«Питання не в тому, що ти там наговорив. Питання в тому, як ти з цим працюєш, з цією негативною реакцією. І отам є трішки питань. Я знаю цих людей і вони гарні з точки зору мого розуміння. Треба враховувати контекст ринку. Артист — велика відповідальність», — підсумував продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя Каменських раптово звернулися по допомогу до українського продюсера. Проте Вадим Лисиця висунув їм ультиматум.

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