Нікітін розкрив, кому належать права на пісні Сердючки і чи повернеться вона на "Євробачення" як учасниця

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін розкрив, кому належать права на пісні артистки Вєрки Сердючки, в образі якої вступає шоумен Андрій Данилко, та чи повернеться вона на «Євробачення» як учасниця.

Знаменитості вже багато років приятелюють, а також співпрацюють. Юрій Нікітін в інтерв’ю Славі Дьоміну говорить, що виконує функції бізнес-менеджера Андрія Данилка, тобто організовує всі процеси довкола артиста. Проте безпосередньо до творчості Нікітін не дотичний. До речі, продюсер також розкрив, що права на пісні Вєрки Сердючки належать лейблу Mamamusic.

«Я бізнес-менеджер. Я не дуже інтегрований у творчість, і Данилко — це людина, яка не потребує цього. Менеджер артиста — це постать, яка організовує всі процеси довкола артиста, це продюсер кіно. Компанія Mamamusic має всі права на пісні Вєрки Сердючки», — говорить продюсер.

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Вєрка Сердючка

Також Юрій Нікітін висловився про повернення Вєрки Сердючки на «Євробачення» як учасниці. Артистка 2007 року брала участь у конкурсі, посіла друге місце та неабияк полюбилась єврофанам. Юрій Нікітін говорить, що це лише від Андрія Данилка залежить, чи буде виступати Вєрка Сердючка знову на «Євробаченні». Сам продюсер вважає, що артистка могла б взяти участь у конкурсі, але лише в тому випадку, якщо зможе показати себе під іншим кутом.

«Гіпотетично може завжди, у будь-який момент. Чи буде брати участь — я не знаю. Тут моя продюсерська компетентність не може допомогти. У роботі Андрія Данилка відбувається все те, як він відчуває, що має відбуватися. Я, напевно, міг би бачити в цьому сенс, але в якійсь дуже незвичній якості. Можливо, з якоюсь композицією, яка б могла його показати під іншим кутом, бо все, що Сердючка хоче показувати в „Євробаченні“, вона показує й так», — зазначив продюсер.

Нагадаємо, раніше Юрій Нікітін здивував почуттями до колишньої дружини, артистки Ольги Горбачової. Продюсер також пояснив, чому досі офіційно з нею не розлучився, хоча вони півтора року не живуть разом.

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