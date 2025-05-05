Нікітюк налякала станом свого домашнього улюбленця та назвала його діагноз: "Відмовляли ноги"

Леся Нікітюк з домашнім улюбленцем / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк налякала невтішними новинами про здоров'я свого домашнього улюбленця Рафіка.

Зранку зірка вийшла на зв'язок до фанів і поділилася, що собачці стало зле. Зокрема, вона помітила, як він не мав змоги пересуватися через відмову нижніх кінцівок. Тож вона одразу повезла Рафіка до ветклініки. Спеціалісти направили тваринку на низку обстежень, після чого виявили у чотирилапого гастрит.

Крім того, ведуча назвала ціну, у скільки їй обійшлися аналізи та решта маніпуляцій – 5 тис. грн. І з легкою іронією додала, що дуже задоволена мати такого чудового песика. Проте, на щастя, у результаті Рафіку стало краще.

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Леся Нікітюк з домашнім улюбленцем / © instagram.com/lesia_nikituk

"Ранок почався з того, що у пса почали відмовляти ноги… Погнала в лікарню, зробила все: рентген, УЗД, аналіз крові. Виявилось – гастрит. Напердів мені на 5 тисяч. Щаслива, що в мене є ти, мій улюблений пес Рафік", - з гумором підписала кадр Нікітюк.

Нагадаємо, нещодавно Лесю Нікітюк заскочили з округлим животиком. Зірка різко відповіла юзеру, який оприлюднив з нею таке відео.