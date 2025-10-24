- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2381
- Час на прочитання
- 2 хв
Нікітюк відповіла відомій акторці, яка критикувала її гру у фільмі: "Щоб ти більше не ляпала"
Артистка з гумором поставилася до нещодавньої ситуації.
Українська телеведуча Леся Нікітюк з гумором відреагувала на зауваження акторки Дар’ї Петрожицької, яка раніше розкритикувала її акторську гру та заявила, що у фільмах мають зніматися лише професійні актори.
Зустріч двох зірок відбулася на знімальному майданчику одного з розважального шоу, а саме "Хто зверху?", де обидві брали участь у новому випуску. Нікітюк вирішила не залишати гучні висловлювання без відповіді і зробила це у властивій їй жартівливій манері.
"Біля мене стоїть вона — яка нещодавно сказала, що нібито в українських фільмах мають грати тільки акторки з дипломами", — оголосила ведуча, представляючи Петрожицьку.
Леся не обмежилася словами та зробила досить рішучий крок. Зірка принесла до студії свій диплом виховательки, аби, як сама сказала, "перевиховати" акторку.
"Я тебе покликала сьогодні в цю студію, щоб перевиховати, щоб ти більше таке не ляпала. Хоча в нас вільна країна, і кожен має право говорити те, що хоче. Але не про мене", — додала сміючись Нікітюк.
Ведуча наголосила, що не ображається на колегу, але не змогла втриматися від іронії. Дар’я Петрожицька теж не залишилася осторонь і відповіла Лесі, що якби не телеведуча, вона б не стала такою популярною.
До слова, Дар’я Петрожицька раніше в інтерв’ю висловила думку, що в українському кіно дедалі частіше знімають непрофесійних акторів, тоді як дипломовані спеціалісти залишаються без ролей. Як приклад вона навела один з фільмів, у якому Нікітюк зіграла головну роль.
Попри колишню напругу, зустріч зірок у студії пройшла весело та без конфліктів. Обидві артистки жартували, обмінювалися компліментами та довели, що можуть ставитися до критики з почуттям гумору.
"Не кожен професійний актор говорить так, як Леся", — зізналася наприкінці ефіру Петрожицька, відзначивши дикцію та природність ведучої.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк у свій день народження зробила шанувальникам особливий подарунок — вперше показала обличчя свого сина. У день, коли артистці виповнилося 38 років, ведуча поділилася ніжними світлинами з 4-місячним малюком, розчуливши Мережу до сліз.