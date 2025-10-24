Нікітюк відповіла відомій акторці, яка критикувала її гру у фільмі: "Щоб ти більше не ляпала"

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк з гумором відреагувала на зауваження акторки Дар’ї Петрожицької, яка раніше розкритикувала її акторську гру та заявила, що у фільмах мають зніматися лише професійні актори.

Зустріч двох зірок відбулася на знімальному майданчику одного з розважального шоу, а саме "Хто зверху?", де обидві брали участь у новому випуску. Нікітюк вирішила не залишати гучні висловлювання без відповіді і зробила це у властивій їй жартівливій манері.

"Біля мене стоїть вона — яка нещодавно сказала, що нібито в українських фільмах мають грати тільки акторки з дипломами", — оголосила ведуча, представляючи Петрожицьку.

Реклама

Леся не обмежилася словами та зробила досить рішучий крок. Зірка принесла до студії свій диплом виховательки, аби, як сама сказала, "перевиховати" акторку.

"Я тебе покликала сьогодні в цю студію, щоб перевиховати, щоб ти більше таке не ляпала. Хоча в нас вільна країна, і кожен має право говорити те, що хоче. Але не про мене", — додала сміючись Нікітюк.

Ведуча наголосила, що не ображається на колегу, але не змогла втриматися від іронії. Дар’я Петрожицька теж не залишилася осторонь і відповіла Лесі, що якби не телеведуча, вона б не стала такою популярною.

Леся Нікітюк і Дар’я Петрожицька

До слова, Дар’я Петрожицька раніше в інтерв’ю висловила думку, що в українському кіно дедалі частіше знімають непрофесійних акторів, тоді як дипломовані спеціалісти залишаються без ролей. Як приклад вона навела один з фільмів, у якому Нікітюк зіграла головну роль.

Реклама

Попри колишню напругу, зустріч зірок у студії пройшла весело та без конфліктів. Обидві артистки жартували, обмінювалися компліментами та довели, що можуть ставитися до критики з почуттям гумору.

"Не кожен професійний актор говорить так, як Леся", — зізналася наприкінці ефіру Петрожицька, відзначивши дикцію та природність ведучої.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк у свій день народження зробила шанувальникам особливий подарунок — вперше показала обличчя свого сина. У день, коли артистці виповнилося 38 років, ведуча поділилася ніжними світлинами з 4-місячним малюком, розчуливши Мережу до сліз.