Нікітюк пожартувала з Дорофєєвої просто під час шоу: реакція Володимира Дантеса

Леся Нікітюк, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила у смішну ситуацію зі співаком Володимиром Дантесом.

Під час одного з конкурсів розважального українського шоу, а саме "Хто зверху", ведуча не втрималася від жарту, що торкнувся особистої історії її колеги. За правилами гри учасникам потрібно було відгадати пісню, знаючи лише одне слово з неї та кількість слів у рядку. Команді Нікітюк випав хіт Наді Дорофєєвої. Леся миттєво впізнала композицію, однак вирішила пожартувати, адже поруч був сам Дантес — колишній чоловік співачки.

"Як її звати, я забула! Неважливо! Нам треба знати тільки пісню!", — зауважила зірка.

Реклама

Її дотепний жарт викликав сміх у студії, а сам Володимир не зміг приховати реакції — артист зніяковів, посміхнувся і на мить відвернувся від камери. Щоб розрядити ситуацію, телеведуча звернулася до нього зі словами: "Вово, я з тобою! Ми напарники!".

Володимир Дантес та Леся Нікітюк

Зазначимо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва були одружені понад сім років. У 2022 році пара офіційно розлучилася. Згодом стало відомо, що Дорофєєва зустрічається з ресторатором Мішею Кацуріним, а сам Володимир — із його колишньою дружиною Дашею Кацуріною.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес під час інтерв’ю випадково натякнув, що Леся Нікітюк може бути заміжньою. Артист поділився несподіваними подробицями з особистого життя телеведучої.