Гламур
3399
1 хв

Нікітюк пожартувала з Дорофєєвої просто під час шоу: реакція Володимира Дантеса

Телеведуча не втрималася від курйозу, коли пролунала пісня ексдружини артиста.

Віра Хмельницька
Леся Нікітюк, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Леся Нікітюк, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

Українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила у смішну ситуацію зі співаком Володимиром Дантесом.

Під час одного з конкурсів розважального українського шоу, а саме "Хто зверху", ведуча не втрималася від жарту, що торкнувся особистої історії її колеги. За правилами гри учасникам потрібно було відгадати пісню, знаючи лише одне слово з неї та кількість слів у рядку. Команді Нікітюк випав хіт Наді Дорофєєвої. Леся миттєво впізнала композицію, однак вирішила пожартувати, адже поруч був сам Дантес — колишній чоловік співачки.

"Як її звати, я забула! Неважливо! Нам треба знати тільки пісню!", — зауважила зірка.

Її дотепний жарт викликав сміх у студії, а сам Володимир не зміг приховати реакції — артист зніяковів, посміхнувся і на мить відвернувся від камери. Щоб розрядити ситуацію, телеведуча звернулася до нього зі словами: "Вово, я з тобою! Ми напарники!".

Володимир Дантес та Леся Нікітюк

Володимир Дантес та Леся Нікітюк

Зазначимо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва були одружені понад сім років. У 2022 році пара офіційно розлучилася. Згодом стало відомо, що Дорофєєва зустрічається з ресторатором Мішею Кацуріним, а сам Володимир — із його колишньою дружиною Дашею Кацуріною.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес під час інтерв’ю випадково натякнув, що Леся Нікітюк може бути заміжньою. Артист поділився несподіваними подробицями з особистого життя телеведучої.

3399
