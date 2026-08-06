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- Гламур
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Нікітюк виїхала з сином у гори і нарвалася на критику через екстремальні розваги: зірка відповіла
Зірку осоромили через відпочинок у Карпатах, але вона не розгубилася.
Українська ведуча Леся Нікітюк після нещодавніх заяв про відпочинок у Карпатах з сином втрапила у скандал.
Все почалося зі сториз зірки в Instagram. Вона поділилася кадрами зі своєї поїздки у лісі на квадроциклах й те, як вона насолоджується гірськими краєвидами. Леся зізналася, що спочатку мала страх такої їзди, але потім прийшов повний захват від отриманого досвіду.
Та її шанувальники одразу дали зрозуміти, що такий відпочинок значно шкодить природі. Своєю чергою Нікітюк не стала видаляти сториз і вийшла на діалог. Вона дала зрозуміти, що готова визнати помилку й таким чином це стане уроком для інших.
«І тут мені написало багато небайдужих і розумних людей, які дбають про репутацію Іванівни, а найголовніше — знають проблему джипінгу в горах! Я теж так думала, але давайте розберемось, я ж не гімно собаче, щоб ховатись і видаляти сториз. Якщо на моєму прикладі для багатьох людей стане зрозумілим, що можна, а що — ні, я буду тільки рада. Гейту я не боюсь. Якщо допустилася помилки, я її визнаю!» — написала знаменитість.
Врешті, під час дискусії розділилися на два табори. Одні переконували ведучу, що джипінг зовсім недоцільний у гірських місцевостях через шкоду породі гір і рослинам. А інші ж зауважили, що її поїздка не мала строгих заборон, оскільки такі правила діють лише на територіях природно-заповідного фонду.
Проте все ж Всесвітній фонд природи WWF-Україна розставив усі крапки над «і». В особистих повідомленнях Лесі фахівці підтвердили, що дійсно заборона джипінгу розповсюджується лише на певні території, але все ж у реальності шкодить будь-якій гірський місцевості без виключень.
У дописі, яким поділилася знаменитість, фонд пояснює, що кожен проїзд позашляховиками, квадроциклами і багі спричиняє незворотні зміни у гірських ландшафтах.
«Частина доріг у Карпатах справді виникла через практичну потребу — для доступу до полонин, випасу худоби чи роботи лісівників. Проте більшість гірських доріг не облаштовані для інтенсивного руху позашляховиків, особливо у високогір’ї. Кожен наступний проїзд руйнує рослинний покрив, прискорює ерозію, турбує диких тварин і поступово знищує унікальні високогірні екосистеми, які відновлюються десятиліттями або можуть не відновитися взагалі», — йдеться у дописі.
Проте варто також зазначити, що поки що в Україні немає окремого закону, який би регулював джипінг. Водночас законодавство встановлює обмеження для руху транспорту на територіях природно-заповідного фонду, де такі поїздки заборонені.