Нікітюк виїхала з сином у гори і нарвалася на критику через екстремальні розваги: зірка відповіла

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк після нещодавніх заяв про відпочинок у Карпатах з сином втрапила у скандал.

Все почалося зі сториз зірки в Instagram. Вона поділилася кадрами зі своєї поїздки у лісі на квадроциклах й те, як вона насолоджується гірськими краєвидами. Леся зізналася, що спочатку мала страх такої їзди, але потім прийшов повний захват від отриманого досвіду.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сториз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Та її шанувальники одразу дали зрозуміти, що такий відпочинок значно шкодить природі. Своєю чергою Нікітюк не стала видаляти сториз і вийшла на діалог. Вона дала зрозуміти, що готова визнати помилку й таким чином це стане уроком для інших.

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«І тут мені написало багато небайдужих і розумних людей, які дбають про репутацію Іванівни, а найголовніше — знають проблему джипінгу в горах! Я теж так думала, але давайте розберемось, я ж не гімно собаче, щоб ховатись і видаляти сториз. Якщо на моєму прикладі для багатьох людей стане зрозумілим, що можна, а що — ні, я буду тільки рада. Гейту я не боюсь. Якщо допустилася помилки, я її визнаю!» — написала знаменитість.

Сториз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Врешті, під час дискусії розділилися на два табори. Одні переконували ведучу, що джипінг зовсім недоцільний у гірських місцевостях через шкоду породі гір і рослинам. А інші ж зауважили, що її поїздка не мала строгих заборон, оскільки такі правила діють лише на територіях природно-заповідного фонду.

Сториз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Проте все ж Всесвітній фонд природи WWF-Україна розставив усі крапки над «і». В особистих повідомленнях Лесі фахівці підтвердили, що дійсно заборона джипінгу розповсюджується лише на певні території, але все ж у реальності шкодить будь-якій гірський місцевості без виключень.

У дописі, яким поділилася знаменитість, фонд пояснює, що кожен проїзд позашляховиками, квадроциклами і багі спричиняє незворотні зміни у гірських ландшафтах.

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«Частина доріг у Карпатах справді виникла через практичну потребу — для доступу до полонин, випасу худоби чи роботи лісівників. Проте більшість гірських доріг не облаштовані для інтенсивного руху позашляховиків, особливо у високогір’ї. Кожен наступний проїзд руйнує рослинний покрив, прискорює ерозію, турбує диких тварин і поступово знищує унікальні високогірні екосистеми, які відновлюються десятиліттями або можуть не відновитися взагалі», — йдеться у дописі.

Сториз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Проте варто також зазначити, що поки що в Україні немає окремого закону, який би регулював джипінг. Водночас законодавство встановлює обмеження для руху транспорту на територіях природно-заповідного фонду, де такі поїздки заборонені.

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