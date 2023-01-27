Нікіту Добриніна у "ЖВЛ" замінив новий ведучий: хто він

У Віри Кекелії буде новий співведучий.
27 лютого на телеканалі 1+1 Україна стартує новий сезон програми про життя відомих людей ЖВЛ, яка занурює глядачів у відверті історії та розповідає новини про знаменитостей.
У нових сюжетах покажуть героїв нашого часу – гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію.
Сьогодні у студії "Сніданку з 1+1" глядачам представили оновлену пару ведучих ЖВЛ. До української співачки та учасниці "Жіночого Кварталу" Віри Кекелії у кадрі доєднається новий співведучий. Ним став шоумен Тімур Мірошниченко. До цього програму вів Нікіта Добринін.
"За минулий рік життя кожного українця кардинально змінилось. Всі ми зрозуміли, що так як було до 24 лютого, уже не буде ніколи. Маски зірвані, і ми побачили справжніх героїв нового часу, які будуть далі розвивати нашу країну і рухати її до перемоги. Я радий розказати про них глядачам і надихнути їх на нові звершення. Також щасливий працювати у кадрі разом із чарівною Вірою, яка давно завоювала любов глядачів ЖВЛ", - прокоментував Мірошниченко.
Герої програми розкажуть про останні події та зміни в особистому житті, відверто поділяться своїм досвідом подолання перешкод та тим, як на їхні долі вплинула повномасштабна війна.
"Коли я дізналася, що Тімур стане моїм співведучим, я дуже зраділа, адже я знайома з ним від 2011 року і завжди дивилася на нього, як на професіонала своєї справи. Зараз ЖВЛ дуже змінився, так само як змінився час. З'явилися нові обличчя, герої та імена. Поняття "зірка" - набуло нового значення і це прекрасно, адже кожна людина може стати знаменитістю", – каже ведуча проєкту Віра Кекелія.
Дивіться ЖВЛ вже від 27 лютого на телеканалі 1+1 Україна.
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