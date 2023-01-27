Нікіту Добриніна у "ЖВЛ" замінив новий ведучий: хто він

27 лютого на телеканалі 1+1 Україна стартує новий сезон програми про життя відомих людей ЖВЛ, яка занурює глядачів у відверті історії та розповідає новини про знаменитостей.

У нових сюжетах покажуть героїв нашого часу – гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію.

Сьогодні у студії "Сніданку з 1+1" глядачам представили оновлену пару ведучих ЖВЛ. До української співачки та учасниці "Жіночого Кварталу" Віри Кекелії у кадрі доєднається новий співведучий. Ним став шоумен Тімур Мірошниченко. До цього програму вів Нікіта Добринін.

Віра Кекелія та Тімур Мірошниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"За минулий рік життя кожного українця кардинально змінилось. Всі ми зрозуміли, що так як було до 24 лютого, уже не буде ніколи. Маски зірвані, і ми побачили справжніх героїв нового часу, які будуть далі розвивати нашу країну і рухати її до перемоги. Я радий розказати про них глядачам і надихнути їх на нові звершення. Також щасливий працювати у кадрі разом із чарівною Вірою, яка давно завоювала любов глядачів ЖВЛ", - прокоментував Мірошниченко.

Герої програми розкажуть про останні події та зміни в особистому житті, відверто поділяться своїм досвідом подолання перешкод та тим, як на їхні долі вплинула повномасштабна війна.

"Коли я дізналася, що Тімур стане моїм співведучим, я дуже зраділа, адже я знайома з ним від 2011 року і завжди дивилася на нього, як на професіонала своєї справи. Зараз ЖВЛ дуже змінився, так само як змінився час. З'явилися нові обличчя, герої та імена. Поняття "зірка" - набуло нового значення і це прекрасно, адже кожна людина може стати знаменитістю", – каже ведуча проєкту Віра Кекелія.

Віра Кекелія та Тімур Мірошниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться ЖВЛ вже від 27 лютого на телеканалі 1+1 Україна.

Читайте також: