Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нікітюк присоромила Dolce & Gabbana за співпрацю з Кіркоровим: "Ганьба"

Дата публікації
Перегляди
839
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нікітюк присоромила Dolce & Gabbana за співпрацю з Кіркоровим: "Ганьба"

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поки весь цивілізований світ бойкотує Росію, яка напала на Україну з повномасштабною війною, італійський дім моди Dolce & Gabbana одягає путіністів.

Зокрема, бренд продовжив співпрацю із Філіпом Кіркоровим. На це відреагувала українська ведуча Леся Нікітюк, яка закликала бойкотувати бренд і писати в коментарях на його сторінках в соцмережах гештег #russiaisaterroriststate.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Втім, вже за декілька годин Dolce & Gabbana обмежили можливість писати юзерам коментарі.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Це ще більше розізлило Лесю. Знаменитість пригадала, як бренд оскандалився 2018 року, коли співвласник цього дому моди публічно образив співачку Селену Гомес. Стефано Габбана написав: "Вона така страшна".

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Після цього фани зірки кинулися писати гнівні повідомлення бренду. Втім, тоді коментарі ніхто не закрив. А зараз італійський бренд забирає можливість писати правду.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, "Міс Львів-2018" прорекламувала російський магазин та потрапила у скандал. Наталія Болюх переїхала жити до Москви.

Читайте також:

Наступна публікація