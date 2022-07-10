Нікітюк присоромила Dolce & Gabbana за співпрацю з Кіркоровим: "Ганьба"

Поки весь цивілізований світ бойкотує Росію, яка напала на Україну з повномасштабною війною, італійський дім моди Dolce & Gabbana одягає путіністів.
Зокрема, бренд продовжив співпрацю із Філіпом Кіркоровим. На це відреагувала українська ведуча Леся Нікітюк, яка закликала бойкотувати бренд і писати в коментарях на його сторінках в соцмережах гештег #russiaisaterroriststate.
Втім, вже за декілька годин Dolce & Gabbana обмежили можливість писати юзерам коментарі.
Це ще більше розізлило Лесю. Знаменитість пригадала, як бренд оскандалився 2018 року, коли співвласник цього дому моди публічно образив співачку Селену Гомес. Стефано Габбана написав: "Вона така страшна".
Після цього фани зірки кинулися писати гнівні повідомлення бренду. Втім, тоді коментарі ніхто не закрив. А зараз італійський бренд забирає можливість писати правду.
Нагадаємо, "Міс Львів-2018" прорекламувала російський магазин та потрапила у скандал. Наталія Болюх переїхала жити до Москви.
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