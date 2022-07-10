Нікітюк присоромила Dolce & Gabbana за співпрацю з Кіркоровим: "Ганьба"

Поки весь цивілізований світ бойкотує Росію, яка напала на Україну з повномасштабною війною, італійський дім моди Dolce & Gabbana одягає путіністів.

Зокрема, бренд продовжив співпрацю із Філіпом Кіркоровим. На це відреагувала українська ведуча Леся Нікітюк, яка закликала бойкотувати бренд і писати в коментарях на його сторінках в соцмережах гештег #russiaisaterroriststate.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Втім, вже за декілька годин Dolce & Gabbana обмежили можливість писати юзерам коментарі.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Це ще більше розізлило Лесю. Знаменитість пригадала, як бренд оскандалився 2018 року, коли співвласник цього дому моди публічно образив співачку Селену Гомес. Стефано Габбана написав: "Вона така страшна".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Після цього фани зірки кинулися писати гнівні повідомлення бренду. Втім, тоді коментарі ніхто не закрив. А зараз італійський бренд забирає можливість писати правду.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, "Міс Львів-2018" прорекламувала російський магазин та потрапила у скандал. Наталія Болюх переїхала жити до Москви.

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