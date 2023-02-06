Нікітюк розчулила історією, як в її подруги загинув наречений на війні: "22-го січня він освідчився"

Ведуча висловила співчуття всім, хто втратив рідних та близьких через російське вторгнення.

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла сумну історію про свою подругу.

Зокрема, у знайомої Лесі коханий захищав країну від російських окупантів. У них були серйозні стосунки, тож чоловік 22-го січня освідчився подрузі Нікітюк. Та, на жаль, життя захисника 24-го січня трагічно обірвалося.

"Історія так собі… Подрузі 22-го січня він освідчився…24-го січня він загинув на війні. А вони хотіли… Жити нормально разом хотіли, хотіли кохати…Вони так хотіли", - поділилася Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наразі ведуча приїхала до Житомира, де проведуть захисника в останню путь.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Ми приїхали до Житомира, сюди привезли тіло нашого Героя… Тіло коханого моєї подруги. Вона така щаслива була останні чотири місяці… А зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п'є… Лиш сльози і дим від сигарет", - розповіла ведуча.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк висловила свої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких на цій війні, яку вороже розв'язала Росія.

"Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх чоловіків, коханих, друзів, батьків і братів на цій клятій війні, яку ми обов'язково виграємо! Герої не вмирають! Світла пам'ять Руслану", - додала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Читайте також: