Нікітюк у формі, а Денисенко за партою: українські зірки у День знань показали, який вигляд мали у школі

Сьогодні, 1 вересня, в українських школах традиційно розпочинається новий навчальний рік. Попри повномасштабну війну, тисячі українських дітей, знову прийшли на святкові лінійки з нагоди Дня знань та повернулися за парти.

Зірки українського шоубізнесу також долучилися до привітань та побажали школярам успіхів у навчанні, а дехто зі знаменитостей навіть показав, який вигляд мав у юнацькі роки.

Леся Нікітюк

Телеведуча поділилася чорно-білою архівною світлиною, на якій показала маленьку себе на урочистій лінійці з нагоди Першого дзвоника. Майбутня зірка позувала у шкільній формі з квітами у руках та величезним бантом на голові.

"Дорогі дітки, я вітаю вас з 1 вересня! Бажаю гарного навчання без тривог! А це вам фото, як доказ того, що Лесічка теж ходила до школи, правда тільки в 1й клас, але то таке. Всім батькам вітання", - весело підписала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк

Наталка Денисенко

Дитячим фото за шкільною партою поділилася і акторка Наталка Денисенко. Шанувальники ледь впізнали у дівчинці з "Букварем" на світлині майбутню зірку українського кіно.

"З 1 вересня всіх школярів! Дуже люблю це фото", - написала Денисенко.

Наталка Денисенко

Володимир Дантес

Співак розвеселив фанів кадром зі "солодкого столу" в школі. Володимир показав, як у дитинстві весело проводив час зі своїми однокласниками на свята.

"З першим вересня! Вип'ємо", - пожартував Дантес.

Володимир Дантес

Злата Огнєвіч

А ось Злата Огнєвіч з нетерпінням чекала на вересень заради того, аби піти в музичну школу. Як зізнається співачка, ходити на заняття з музики вона любила більше, аніж звичайні шкільні уроки. На архівних фото Злата показала своє першу вчительку з класу фортепіано та подружок дитинства.

Злата Огнєвіч

"Я більше любила ходити в музичну школу, там було якось вільніше дихати, мислити Хоча, й у звичайній були вчителя, яких я дуже любила. Тільки з часом усвідомила- яка це складна професія! На фото- моя перша вчителька фортепіано Ліна Філіпова. Головна школа - життя і я постійно вчусь! Інколи завалюю екзамени, не готую домашку, прогулюю заняття, але в цілому- все подобається", - поділилася артистка.

Злата Огнєвіч

Слава Дьомін

Телеведучий Слава Дьомін також здивував шанувальників своїм фото з Першого дзвоника. У дитинстві знаменитість мав біляву копну волосся та носив великі окуляри.

У публікації Слава пожартував, що вже з другого класу почав бешкетувати та прогулювати уроки, і навіть вдавався до хитрощів, щоб приховати це.

"1 вересня 1991 року. Перший клас школи №56 м. Львова. А вже з другого класу я почав прогулювати. А щоб мама з бабусею цього не знали, я відключав домашній телефон. Добре, що тоді не було шкільних груп у Вайбері", - розповів Дьомін.

Слава Дьомін

Ольга Сумська

У День знань Ольга Сумська також пригадала, як вперше йшла до школи. Свій навчальний шлях акторка розпочала у Запоріжжі, а потім навчалася у Полтаві.

Ольга Сумська з мамою

"З 1 вересня! З днем знань! Згадую з теплотою школу номер 1 у Запоріжжі, 4 школу в Полтаві…Все таке рідне, близьке і далеке водночас…", - написала акторка.

Ольга Сумська

Сергій Бабкін

Музикант розсмішив своїм шкільним фото у червоних шортах та з портфелем. Бабкін зізнався, що мріє, аби нарешті всі українські діти могли спокійно навчатися в школах без війни.

"З Днем знань всіх учнів! Я дуже хочу, щоб наші діти, зустрічали 1 вересня у своїх школах зі своїми друзями, в своїх рідних містах. Ми, дорослі, маємо зробити для цього все можливе і навіть неможливе. Любі дорослі та маленькі учні, будьте вільними та сміливими, не бійтесь труднощів та помилок. Зі святом! Слава Україні", - написав Бабкін.

Сергій Бабкін

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