Ніколь Кідман і Бейонсе порушили серйозне правило Met Gala 2026 заради дітей

Бейонсе з донькою / © Associated Press

Голівудські зірки Ніколь Кідман та Бейонсе на Met Gala 2026 порушили правило заборони входу неповнолітнім, привівши на бал своїх доньок і спричинивши нову хвилю обговорень у світі моди.

Подія, яка традиційно диктує не лише тренди, а й цікаві правила поведінки, цього разу отримала несподіваний поворот. Попри чітке вікове обмеження, дві зірки вечора вирішили діяти по-своєму. Їхній вихід одразу став однією з найбільш обговорюваних тем. Публіка розділилася: одні підтримали зірок, інші нагадали про регламент. Саме цей контраст і додав інтриги вечору. І, схоже, це було лише початком, повідомляють E!News.

Ніколь Кідман зробила ставку на драму та блиск — її обтислий силует, всипаний паєтками, доповнювали динамічні деталі у вигляді бахроми. Образ виглядав продуманим до найменших нюансів і не залишав шансів залишитися непоміченою. Її 17-річна донька, навпаки, обрала більш ніжну естетику. Рожева сукня з об’ємними квітами створювала відчуття легкості та юності. Контраст між ними виглядав символічно — як діалог поколінь на одному червоному хіднику. І саме цей дует став одним із найобговорюваніших.

Ніколь Кідман з донькою / © Associated Press

Бейонсе втілила дрес-код вечора у своєму образі максимально буквально. Співачка з’явилася у напівпрозорій сукні з декором, що нагадував анатомічний малюнок, підкреслюючи головну ідею балу — тіло як центр творчості. Вбрання доповнили ефектна накидка з пір’ям та розкішні діаманти. Її донька Блю Айві обрала інший підхід — стриману білу сукню без бретелей із пишною спідницею. Водночас сучасного звучання образу додали об’ємна куртка та сонцезахисні окуляри. Такий баланс класики й трендів виглядав особливо свіжо.

