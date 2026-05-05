- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 2 хв
Ніколь Кідман і Бейонсе порушили серйозне правило Met Gala 2026 заради дітей
Зірки привели власних доньок на світську вечірку.
Голівудські зірки Ніколь Кідман та Бейонсе на Met Gala 2026 порушили правило заборони входу неповнолітнім, привівши на бал своїх доньок і спричинивши нову хвилю обговорень у світі моди.
Подія, яка традиційно диктує не лише тренди, а й цікаві правила поведінки, цього разу отримала несподіваний поворот. Попри чітке вікове обмеження, дві зірки вечора вирішили діяти по-своєму. Їхній вихід одразу став однією з найбільш обговорюваних тем. Публіка розділилася: одні підтримали зірок, інші нагадали про регламент. Саме цей контраст і додав інтриги вечору. І, схоже, це було лише початком, повідомляють E!News.
Ніколь Кідман зробила ставку на драму та блиск — її обтислий силует, всипаний паєтками, доповнювали динамічні деталі у вигляді бахроми. Образ виглядав продуманим до найменших нюансів і не залишав шансів залишитися непоміченою. Її 17-річна донька, навпаки, обрала більш ніжну естетику. Рожева сукня з об’ємними квітами створювала відчуття легкості та юності. Контраст між ними виглядав символічно — як діалог поколінь на одному червоному хіднику. І саме цей дует став одним із найобговорюваніших.
Бейонсе втілила дрес-код вечора у своєму образі максимально буквально. Співачка з’явилася у напівпрозорій сукні з декором, що нагадував анатомічний малюнок, підкреслюючи головну ідею балу — тіло як центр творчості. Вбрання доповнили ефектна накидка з пір’ям та розкішні діаманти. Її донька Блю Айві обрала інший підхід — стриману білу сукню без бретелей із пишною спідницею. Водночас сучасного звучання образу додали об’ємна куртка та сонцезахисні окуляри. Такий баланс класики й трендів виглядав особливо свіжо.
Нагадаємо, нещодавно відома голлівудська акторка Емі Шумер різко схудла на 23 кг і вразила фігурою.