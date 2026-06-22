Ніколь Кідман неочікувано звернулась до ексчоловіка Урбана, якого підозрюють в романі з коханкою

Кіт Урбан та Ніколь Кідман / © Associated Press

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Голлівудська акторка Ніколь Кідман після розлучення публічно звернулась до колишнього чоловіка, кантрі-музиканта Кіта Урбана.

Знаменитість не змогла пройти повз важливе свята. Так, цьогоріч 21 червня святкували міжнародний День батька. Тож, Ніколь Кідман привітала колишнього обранця. Зокрема, в Instagram-stories вона опублікувала світлину, на якій зображений Кіт Урбан разом з їхнім двома донечками. Акторка лаконічно привітала з особливим для татусів днем.

«З Днем батька всіх татусів», — лаконічно зазначила артистка.

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Ніколь Кідман привітала з Днем батька / © instagram.com/nicolekidman

До речі, Ніколь Кідман також показала й архівне фото зі свого дитинства, де вона ще зовсім маленькою позує на руках у тата. Рідної людини артистки, на жаль, не стало 2014 року.

Зазначимо, восени 2025 року Ніколь Кідман оголосила про розлучення з Кітом Урбаном, з яким майже 20 років прожила в шлюбі та з яким виховує двох доньок. Причина розриву лишається невідомою. Проте у західних ЗМІ зазначають, що пара розлучилась нібито через те, що музикант закрутив роман на стороні та вже навіть оселився з молодою коханкою.

Нагадаємо, нещодавно український актор Андрій Федінчик возз’єднався з ексдружиною Наталкою Денисенко заради 8-річного сина. Колишнє подружжя побувало на останньому дзвінку Андрійка.

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