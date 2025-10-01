Ніколь Кідман підтвердила розлучення: що стало причиною та як експодружжя поділило майно

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман таки офіційно розлучається з чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном, з яким прожила в шлюбі 19 років.

Видання Just Jared отримало доступ до відповідних документів. Артистка 30 вересня подала документи на розірвання шлюбу. До цього колишнє подружжя владнало всі питання, що стосуються розриву.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан не стали ділити спільне майно. Вони вирішили, що кожному залишиться те, хто є безпосереднім власником. Річний дохід і Кіт Урбан, і Ніколь Кідман вказали 100 тисяч доларів.

Також вони владнали всі питання, що стосуються опіки над їхніми спільними доньками – 17-річної Сандей та 14-річної Фейт. Основною опікункою лишається акторка. Вона проводитиме з дітьми 306 днів на рік, а музикант – 59. Важливі рішення щодо майбутнього дівчат колишнє подружжя ухвалюватиме разом, від аліментів вони відмовились.

Також Ніколь Кідман вказала причину розлучення – "непримиренні розбіжності". Однак видання TMZ має іншу інформацію від інсайдерів. Подейкують, що в музиканта з'явилася коханка.

Зазначимо. Ніколь Кідман та Кіт Урбан прожили в шлюбі 19 років. За цей час в них народилося двоє доньок – Сандей та Фейт, яка з'явилась на світ за допомогою сурогатного материнства.

